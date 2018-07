5 raisons pour une entreprise de se fixer des objectifs

texte commandité

Une entreprise ne saurait se contenter de résultats aléatoires. En appliquant les mêmes méthodes et actions mises en œuvre, elle s’assurera une certaine stabilité financière. Mais en se fixant de nouveaux objectifs chaque année, en misant sur une stratégie efficace, elle boostera à coup sûr son chiffre d’affaires. Pas convaincu ? Voici donc 4 arguments infaillibles.

Savoir où va l’entreprise

Les objectifs à atteindre sont en quelque sorte la feuille de route de l’entreprise. Ils vous permettent de vous placer dans une optique d’action, de concrétiser leur réalisation. Un objectif de moyen-long terme par exemple serait de développer votre marché, d’en conquérir un nouveau ou encore de réaliser des investissements pour diversifier votre activité.

Pour déterminer des objectifs réalistes, vous avez intérêt à trouver un CPA qui vous accompagne dans vos décisions. Il mesurera si les ressources de votre entreprise sont capables de produire de nouveaux résultats et vous orientera dans vos choix.

Entretenir la motivation

Des objectifs quantifiables à court terme vous motiveront et vous forceront à avancer. À vous de préciser vos besoins et les enjeux. Par exemple, générer X ventes, acquérir de la notoriété sur les réseaux sociaux en X mois… Évaluer les résultats et réajuster au besoin.

Faire des choix

Les objectifs vous obligeront à hiérarchiser vos activités en fonction de la cible à atteindre. Vous ferez ainsi le tri entre ce qui est plus ou moins important et délèguerez au besoin à l’un de vos collaborateurs les affaires les plus courantes. Vous optimiserez ainsi votre temps de travail.

Produire des résultats plus rapides

Une fois les objectifs fixés, vous répartirez les ressources entre les différentes équipes, commerciales, marketing, communication… Les critères de réussite seront définis, les indicateurs retenus et le mode d’évaluation finale également. Bien évidemment, il faudra prendre le temps d’expliquer et de faire accepter vos objectifs, mais aussi de donner les moyens de les atteindre. Certains doivent pouvoir aussi être négociables, les objectifs commerciaux en particulier.

Renforcer votre leadership

L’avantage indéniable du management par objectifs est qu’elle maintient vos collaborateurs focalisés sur les résultats à atteindre. Vous favorisez ainsi l’engagement personnel tout en fédérant les énergies. Au passage, vous renforcez également votre leadership.

Il n’y a que des bénéfices à se fixer des objectifs dont le moindre est d’augmenter votre compétitivité. Cela vaut la peine de s’y pencher.