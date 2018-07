4 idées pour s’aménager un havre de paix

Votre logement est votre cocon. L’endroit où vous aimez vous retrouver pour vous détendre et vous ressourcer. Et pour cela, il vous faut un environnement agréable, un cadre propice et paisible. Découvrez donc ces 4 idées pour vous aménager un havre de paix.

1.Des couleurs douces

La première chose est de privilégier les teintes douces pour votre intérieur. Ce simple aspect vous apportera immédiatement un côté paisible et tranquille. En effet, les couleurs ont un impact direct sur votre humeur et vos émotions.

Aussi, des teintes vives, chaudes ou « agressives » auront tendance à vous stimuler, à exciter votre esprit. Tandis que des nuances plus douces, neutres ou pastel vont plutôt adoucir votre intérieur et auront un effet apaisant.

2.Des plantes

Ensuite, les plantes sont reconnues pour leurs vertus calmantes et apaisantes. Des études ont même prouvé que voir de la végétation chaque jour améliorait l’humeur et le bien-être général ! En plus du caractère agréable, il s’avère que les plantes ont aussi un effet purifiant pour votre intérieur. D’une part, elles fixent la poussière ambiante ; et d’autre part, elles absorbent le CO2 pour rejeter de l’oxygène. Idéal pour un air plus sain !

Pour aménager votre havre de paix, installez donc plusieurs plantes dans votre intérieur, en respectant leurs besoins spécifiques. Placez les variétés dans les pièces adéquates, en fonction de leurs besoins en lumière, chaleur et humidité.

3.Du mobilier épuré

En complément, misez plutôt sur du mobilier épuré, en matériaux naturels de préférence. Notamment, le bois est une matière noble, robuste et agréable. Des meubles en bois assortis apporteront une sensation de confort et de tranquillité à votre intérieur.

Côté textiles, préférez aussi des matières naturelles, comme le coton, le lin ou même la laine. Pour un effet paisible et aérien, les tissus légers et voluptueux seront parfaits. Et si vous cherchez un rendu plus cocooning, privilégiez le moelleux !

4.De la lumière apaisante

Pour compléter votre aménagement apaisant, choisissez une lumière adéquate. Si possible, la lumière du jour est toujours préférable, car meilleure pour l’organisme. N’hésitez pas à la tamiser avec des rideaux semi-opaques.

Et pour vos luminaires, optez pour des lumières douces, tant au niveau de l’intensité que de la teinte et des emplacements. Bien sûr, vous pouvez également contacter un spécialiste de l’aménagement extérieur, qui vous conseillera et vous proposera des aménagements sur-mesure !