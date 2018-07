Les vacances approchent et vous vous demandez ce que vous allez bien pouvoir faire de tout ce temps en famille? Votre divan vous appelle, mais vous aimeriez tout de même profiter du beau temps? Pas de panique : pour vous inspirer, nous vous avons concocté 5 idées de sorties pour la saison estivale qui vous donneront à coup sûr envie de sortir de chez vous!

Le festival de bières et bouffe de Ski Saint-Bruno

Voilà une belle manière de débuter votre congé : en festoyant et en dégustant de la bière de qualité dans une ambiance familiale. Ce festival a lieu au mont Saint-Bruno du 29 juin au 1er juillet prochain et réunit les microbrasseries et les restaurants de la région qui proposent de vous initier à leurs produits dans une ambiance de fête. Ateliers, dégustation, attractions familiales et prestations artistiques sont au menu de cet événement familial incontournable.

Le parc national du Mont-Saint-Bruno

Vous avez plutôt envie de profiter de la nature avant de reprendre la routine métro-boulot-dodo? Le parc national du Mont-Saint-Bruno, situé à quelques kilomètres de la région métropolitaine, vous propose un réseau de sentiers pédestres de 27 km, de même qu’une variété d’activités adaptées à la saison estivale : il est en effet possible d’y faire du canot, du surf à pagaie, du vélo, de l’observation de la faune et de la cueillette de pommes. Plusieurs animations sont également offertes

aux familles.

Le golf

Un incontournable pour les amateurs de ce sport d’été, le golf est une bonne manière d’allier plein air, randonnée pédestre et activité sportive. Que ce soit pour un petit 9 trous ou pour un 18 trous, seul ou en bonne compagnie, profitez du beau temps estival pour découvrir l’un des nombreux terrains de golf de la Montérégie. Pensez aussi à vérifier les rabais sur les sites les plus populaires tels que Groupon ou Tuango : vous y trouverez des aubaines fort intéressantes!

Le lieu historique national du Fort-Chambly

Au pied des rapides de la rivière Richelieu se trouve le fort Chambly, un site pittoresque construit au 17e siècle par les soldats du régiment Carignan-Salières. Que ce soit pour un bref tour d’horizon historique, pour découvrir la vie des soldats français en Nouvelle-France ou tout simplement pour faire un pique-nique dans le parc en admirant la vue, c’est l’endroit où vous devez être. Plusieurs sentiers pédestres et une piste cyclable sont également situés à proximité du fort.

Aller au restaurant

Pour bien terminer votre journée de congé, quoi de mieux que de prendre quelques heures pour aller au restaurant? Selon votre humeur et vos envies du moment, vous pourrez sélectionner des plats goûteux et vous laisser traiter aux petits oignons. Il n’y a rien de mieux pour sortir de votre routine qu’un petit souper en amoureux! Pensez à faire garder les enfants et évadez-vous dans le pays de votre choix le temps d’un repas… ou d’une soirée complète!