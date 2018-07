Les différentes étapes de la pose d’implants dentaires

Vous envisagez peut-être de changer votre prothèse dentaire actuelle, ou bien vous magasinez les solutions qui s’offrent à vous en matière de remplacement de la dentition. Il existe aujourd’hui des techniques plus modernes que la prothèse partielle ou complète qui sont accessibles dans bon nombre de cliniques dentaires. Notez par contre que ces procédures peuvent être coûteuses, sans mentionner qu’elles ne sont généralement pas couvertes par votre régime de soins dentaires. Mais les implants dentaires sont des solutions permanentes, donc durables. Avec un bon entretien, vous ne devriez pas avoir à les remplacer.

Qu’est-ce qu’un implant?

Vos dents comportent des racines profondes que l’on ne voit pas de l’extérieur. De la même façon, les implants dentaires sont des tiges de métal (faites de titane) qu’on insère dans la mâchoire afin d’imiter les racines d’une dent naturelle. On vient par la suite apposer une dent artificielle sur la tige, rendant l’implant complètement invisible. Il s’agit d’une solution à long terme à l’apparence naturelle et au confort incomparable. Les implants ne nécessitent pas davantage de soins que des dents naturelles : nettoyage à l’aide d’une brosse à dents et de la soie dentaire. Il est aussi important de visiter votre dentiste au moins une fois par année afin qu’il puisse s’assurer que tout est en ordre.

Du moment que vous êtes en bonne santé, que vos gencives sont saines et que votre mâchoire est en état de les porter, les implants dentaires constituent une solution envisageable pour vous. Même si votre mâchoire n’est pas suffisante pour recevoir l’implant, il est possible dans certains cas de procéder à une greffe pour augmenter votre masse osseuse. Cette procédure peut être faite soit en même temps que la pose d’implants, ou quelque temps avant. Si vous avez des questions, renseignez-vous auprès de votre dentiste pour savoir si vous êtes admissibles à cette procédure.

Quelle est la procédure pour la pose d’implants?

La pose d’implants dentaires peut se faire en une seule journée et est effectuée par un chirurgien-dentiste spécialisé. Il s’agit d’une procédure assez simple. On commence par insérer la tige de titane dans la mâchoire, sous le tissu gingival. Puis, on pose un pilier qui reliera la dent de remplacement à l’implant. La guérison des tissus peut prendre quelques mois, période durant laquelle l’implant s’intègre à l’os et se fixe à la gencive. L’ajustement de la dent de remplacement sur le pilier peut prendre plusieurs séances, mais elle finira par se fondre parfaitement à vos autres dents.

Il est possible de remplacer plus d’une dent. On crée un pont qui recouvre toute la section édentée. Ce pont est maintenu en place par les implants dentaires ou encore par les dents naturelles de chaque côté. Si cette solution vous intéresse, rendez-vous dans votre clinique dentaire afin de voir s’il s’agit d’une solution envisageable pour vous.