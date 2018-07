Conseils pratiques pour la protection contre les incendies

Peu importe le type de bâtiment, il est primordial de veiller à ce qu’il soit bien équipé afin de le protéger pour prévenir les incendies, mais aussi en cas d’incendie réel, et ainsi garantir la sécurité des occupants en tout temps. Plusieurs mesures simples peuvent être appliquées pour faire face à ces situations.

Vérifier tous les équipements

Il va de soi que l’installation d'une alarme incendie pour prévenir les risques d’incendie ainsi que d’autres dangers, comme le monoxyde de carbone, est l’une des premières mesures à prendre pour la prévention des incendies. C’est même obligatoire et il est très important de vérifier le bon fonctionnement de l’appareil régulièrement.

Cependant, il est aussi pertinent de vérifier le fonctionnement des équipements qui peuvent représenter un risque d’incendie, en particulier les appareils de chauffage, les appareils de cuisson et le système électrique. En effet, ces équipements produisent de la chaleur et même des flammes. Il faut donc veiller à ce qu’ils soient en bon état avant de les utiliser et les entretenir de façon adéquate.

Par ailleurs, l’utilisation des appareils de cuisson et des appareils de chauffage, en particulier les foyers, nécessite une attention particulière. Il faut ainsi s’assurer que tout est fait de façon la plus sécuritaire possible. Cela inclut l’usage des huiles de cuisson, l’entreposage du gaz propane et la manipulation des cendres chaudes.

D’autre part, il peut être pratique d’avoir un extincteur à portée de main, afin de maîtriser rapidement si cela est possible un début d’incendie, puisque l'eau n'est pas toujours le meilleur moyen d'éteindre un feu. Il faut donc veiller à ce que l'équipement réponde aux normes de sécurité et s’assurer de comprendre comment l’utiliser. De plus, d’autres systèmes de protection contre les incendies, comme des gicleurs, sont obligatoires dans certains types d’immeubles.

Prendre des mesures sécuritaires

Malgré toutes les précautions, il est impossible de prévenir à 100 % un incendie. C’est pourquoi il est fortement recommandé de prendre des mesures pour rendre les lieux sécuritaires au cas où un incendie surviendrait quand même. Par exemple, en hiver, le fait de dégager la neige qui se trouve devant les fenêtres près du sol est une bonne habitude qui facilitera l’évacuation en cas de danger.

L’inspection occasionnelle de votre maison ou de votre commerce par un spécialiste peut également constituer une bonne mesure de protection. Cela vous permettra de connaître quels sont les éléments les plus vulnérables et les corrections à apporter. C’est aussi une bonne occasion de vérifier que tous les équipements de protection répondent aux normes et fonctionnent.

Enfin, la mise sur pied d'un plan d’évacuation représente toujours un choix judicieux lorsqu’il est question de sécurité, en particulier s’il est accompagné d’un exercice d'évacuation. Cela permet de s’assurer que tous les occupants savent quoi faire si le danger survient. C’est aussi une bonne occasion de se remémorer des faits essentiels, notamment en ce qui concerna la fumée et la chaleur.

Une bonne préparation contre les incendies sur tous les plans est toujours de mise. En effet, toutes les mesures que vous entreprendrez pourraient sauver des vies, y compris la vôtre, si le pire arrivait.