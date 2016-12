Le Collège Lionel-Groulx sera l’hôte du championnat canadien de cross-country collégial en 2017!

Le Collège Lionel-Groulx est fier d’annoncer qu’il sera l’hôte du championnat canadien de cross-country collégial de l’Association canadienne du sport collégial (ACSC) en 2017. La décision a été rendue aujourd’hui lors de l’Assemblée générale de l’organisation qui se tient à Toronto.



Cette compétition, qui se déroulera les 10 et 11 novembres 2017, regroupera les meilleurs coureurs de niveau collégial du pays. Plus de 230 athlètes fouleront alors les parcours du Parc équestre de Blainville. Championnes de la dernière édition du championnat canadien tenue en Ontario à l’automne 2015, les athlètes de l’équipe féminine des Nordiques du Collège Lionel-Groulx pourront tenter de répéter cet exploit devant les leurs, près de chez elles.



Le Collège tient à remercier la Ville de Blainville pour son appui dans sa mise en candidature. Cette aide a été déterminante dans la planification de l’événement d’envergure nationale. De plus, la compétition sera organisée en partenariat avec le Club d’athlétisme Corsaire-Chaparal.



M. Michel Louis Beauchamp, directeur général du Collège est confiant que l’organisation sera un succès. « Ce projet, réalisé en partenariat avec un organisme du milieu, offrira une expérience unique aux participants. L’organisation du championnat canadien nous permettra de mobiliser nos étudiants et les membres du personnel autour d’un projet qui favorisera l’engagement et la concertation. L’esprit d’équipe et l’engagement sont des valeurs bien ancrées dans la culture du Collège Lionel-Groulx et tous veilleront à assurer le succès de l’événement ».



Le comité organisateur est déjà au travail. La prochaine année sera consacrée à la recherche de commandites et de partenariats. De nombreux partenaires sont requis pour assurer le succès d’un tel événement et le comité souhaite favoriser les entreprises locales afin de mettre en valeur la richesse de notre région.