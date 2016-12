Une troisième distinction pour les organisateurs

Le 3 juin à Saint-Jérôme, le comité organisateur de l’édition 2015 des Championnats nationaux d’athlétisme pour jeunes de la Légion Sainte-Thérèse/Blainville a remporté le prix Rayonnement et fierté régionale pour l’Événement de l’année.

Décerné par le Conseil de développement de l’excellence sportive des Laurentides lors de son gala d’excellence, cet honneur est la troisième distinction que raflent les organisateurs. Elle s’ajoute au prix Maurice de l’événement canadien de l’année obtenu le 25 mai dernier lors du 43e Gala Sports Québec ainsi qu’au trophée reçu en novembre 2015 de la Fédération québécoise d’athlétisme pour la meilleure Organisation de compétition en stade.

« L’excellence et le savoir-faire des membres du comité organisateur et de ses 200 bénévoles sont reconnus pour une troisième fois. Quelle formidable réussite! », a déclaré le maire de Blainville, monsieur Richard Perreault. « Imaginez avec quel professionnalisme se tiendra l’édition 2016, du 5 au 7 août, au stade d’athlétisme Richard-Garneau. Les performances des athlètes vous éblouiront tout autant », a pour sa part affirmé la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

À propos de la Légion royale canadienne

La Légion royale canadienne donne son appui à la jeunesse du Canada depuis plus de cinquante ans par le biais de l’entraînement et de la tenue de compétitions athlétiques. Les championnats de la Légion sont la seule compétition nationale pour les athlètes des catégories jeunesse et midget où des équipes de chaque province et territoire se rencontrent.