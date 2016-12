8200$ sont versés à une douzaine d'athlètes de la région

La Ville de Mirabel remettait, à l’occasion de son Tournoi de golf annuel qui se déroulait le 6 juin dernier, des bourses totalisant 8 200 $ à une douzaine d’athlètes qui se sont illustrés au cours de la dernière année.

Ces sommes ont été remises dans le cadre du Fonds de développement des jeunes talents de Mirabel mis sur pied dans le but d’encourager les jeunes dans la poursuite de leur développement dans les domaines sportif, communautaire et des arts.

À noter que les bourses remises dans le cadre de ce programme de soutien sont constituées à partir d’une partie des recettes réalisées à l’occasion du Tournoi de golf Mirabel. Cette année, des bourses de 500 $ ont été attribuées à Angela-Maria Murillo-Aldana (tennis); Hugo Calestagne (athlétisme); Marc-Antoine Gagnon (ski acrobatique/saut); Mariane Gagnon (athlétisme); Rosalie Rhéaume (patinage artistique); Alex McKercher (golf); Maël Lachaîne (ringuette). Une bourse de 700 $ a également été remise à Émile Girouard-Laflamme (BMX de course) et quatre bourses de 1 000 $ ont aussi été décernées à Arielle Sylvestre (cheerleading), Frédéryke Sayeur-Tessier (cheerleading), Justine Martin (cheerleading) et Élodie Sylvestre (cheerleading).