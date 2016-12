Armando Melo nommé entraîneur du mois au Québec

Monsieur Armando Melo, conseiller municipal de la Ville de Sainte-Thérèse, a été nommé entraîneur du mois de mai 2016 par Sports Québec.

Le représentant du district Blanchard, Armando Melo, est entraîneur-cadre de l’Association régionale de soccer des Laurentides (ARSL). Il donne de la formation aux éducateurs, parents, joueurs actifs et anciens qui entourent les enfants sur le terrain de soccer. Il forme aussi les entraîneurs de niveau élite grâce à l’Académie des entraîneurs.

M. Melo est également responsable du Programme des sélections régionales des jeunes espoirs (10 à 13 ans), en plus de diriger et d’encadrer l’École de soccer de l’ARSL (8 à 14 ans). Il s’implique aussi dans les programmes Sport-Études en soccer de l’école Saint-Gabriel et de la Polyvalente Saint-Jérôme, le plus grand programme du genre au Québec. Il participe en plus à la mise en place du futsal dans la région, un sport en soi, complémentaire au soccer.

Pour lui la réussite passe par trois mots : « Passion, talent et respect. S’il manque un de ces trois éléments, atteindre le haut niveau sera impossible », explique M. Melo, qui été sacré par Sports Québec en 2011, entraîneur de l’année.

« Nous sommes fiers de pouvoir compter sur Armando Melo au sein du conseil municipal. Toutes ces qualités de leadership et d’équipier sont mises au service de la population », a affirmé la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.