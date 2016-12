Soirée Coups de coeur inspirants de Blainville : une grande fête du hockey

Ce sont quelque 200 joueurs, entraîneurs et bénévoles de l’Association de hockey mineur de Blainville que le maire Richard Perreault a honorés au Jockey Club du Parc équestre, le 14 juin, lors d’une soirée Coups de coeur inspirants. « Nous rendons un hommage bien senti aux membres des équipes qui ont remporté les championnats de la saison, les séries de fin de saison ainsi que les tournois et les championnats régionaux et provinciaux. Nous honorons également des gens qui, dans l’ombre, font un travail formidable auprès de nos jeunes », a déclaré le maire aux 390 personnes réunies pour l’occasion.

Cette soirée de reconnaissance a d’abord permis de rendre hommage aux joueurs des quatorze équipes suivantes :

Novice A4 : championne de la saison;

Novice B1 : championne de la saison;

Novice A2 : championne des séries;

Novice B4 : championne des séries;

Atome CC2 : championne de la saison et des séries;

Atome A2 : championne des séries;

Atome BB2 : championne des séries;

Peewee A1 : championne des séries;

Peewee B3 : championne des séries;

Bantam CC1 : championne des séries et championne régionale;

Bantam A6 : championne régionale;

Midget BB2 : championne de la saison et championne régionale;

Midget B4 : championne des séries;

Midget AA : championne régionale.

Les performances des joueurs blainvillois des Conquérants des Basses-Laurentides ayant pris part au tournoi de la Coupe Dodge ont également été soulignées. De même, le maire a tenu à saluer le travail des personnes qui forment le conseil d’administration de l’Association de hockey mineur de Blainville et qui font d’elle une solide organisation, soit : Francis Buteau (président), Jean-François Bernard (vice-président aux opérations), François Dagenais (vice-président hockey), Stephan St-Onge (vice-président aux finances), Sandra Colletti (vice-présidente administration), Annie Leblanc (registraire) et Philippe Magnenat (ambassadeur des Bastions).

Le maire a par ailleurs félicité les joueurs de l’excellente équipe des Bastions de Blainville Bantam BB, qui a récolté tous les honneurs en 2015-2016 : Julien Anctil, Vincent Anctil, Alec Corbeil, Thomas Delisle, Guillaume Dumas-Houle, Gabriel Guérette, Alexandre Huard, Maxime Lacasse, Antoine Lambert, Landon Samuel Lévesque-Kolnik, William Maltais, Eli Marchesseault, Laurent Marescot-Gauthier, Mathieu Morin, Antoine Paquette, Jérôme Pilon, Xavier Verret, Daniel Galarneau (entraîneur), Yves Paquette (entraîneur adjoint), Nicolas Delisle (entraîneur – gardien), Daniel Morin (gérant) et Charles-Antoine Galarneau (porteur d’eau).

Grâce à une fiche de 25 victoires et 3 défaites en tirs de barrage, l’équipe a été couronnée championne de la saison. Elle a aussi remporté ses trois tournois (Les Collines, LaSalle et Granby) avec une fiche parfaite de 16 gains, en plus des séries éliminatoires et des championnats régionaux avec un combiné de dix victoires et aucune défaite. De plus, elle a réussi un parcours parfait (cinq gains en autant de matchs) pour ainsi être couronnée championne provinciale de la prestigieuse Coupe Dodge dans sa catégorie.

« Le hockey est notre grand sport national et Blainville s’inscrit dans une longue tradition d’excellence. Notre association compte plus de 1267 joueurs et nous formons des joueurs qui font leur marque. Mille fois bravo et merci de si bien représenter la Ville de Blainville », a conclu le maire Perreault.