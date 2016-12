Le collège Boisbriand s’associe à groupe hockey Vikings pour son programme hockey

Un partenariat des plus prometteurs s’annonce aujourd’hui entre le Collège Boisbriand et Le Groupe Hockey Vikings. Grâce à cette entente, le Groupe Vikings prendra en charge toute la portion hockey sur glace de l’entrainement des élèves, garçon ou fille, qui choisissent le hockey comme discipline dans le cadre du programme de mise en forme du Collège Boisbriand.

Par cette entente, le Collège Boisbriand pourra se concentrer sur sa mission première, la scolarisation des jeunes ayant besoin de bouger, et en parfaite concordance avec cette mission de motivation à la réussite scolaire par l’activité physique, confiera le développement hockey de ses élèves à un groupe prestigieux et reconnu pour sa grande expertise dans cette discipline.

Ainsi, un jeune hockeyeur évoluant au Collège Boisbriand aura la possibilité de s’entrainer sur glace une journée sur deux, soit un total de 50 à 60 périodes de 75 minutes par année d’entrainement sur glace de jour, intégrées à l’horaire scolaire, comme activité du programme de mise en forme (PMF) du Collège Boisbriand.

Ce programme de hockey s’adresse à tout jeune qui veut développer sa passion du hockey, que ce soit à un niveau élite ou récréatif. Les élèves pourront bénéficier de 50 % de leurs périodes de mise en forme en temps de jeu sur glace, le côté ludique étant essentiel pour mieux apprendre, et 50 % du temps sera consacré au développement des habiletés pour exceller et aller plus loin dans leur sport.

L’organisation des Vikings mettra à la disposition du Collège Boisbriand l’ensemble de ses services, soit ses entraineurs de Midget AAA, mais également ses cliniques spécialisées pour le développement des habiletés individuelles, ses entraineurs pour gardiens de but, etc.

Le développement global de l’individu est le but visé par les deux organisations qui partagent une philosophie commune, ainsi qu’une proximité géographique.

Le Collège Boisbriand (2016) détient un permis du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) et est agréé aux fins de subventions pour offrir en langue française les services d’enseignement conduisant au diplôme d’études secondaires (DES).