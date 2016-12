La délégation des Laurentides est fin prête

Un total de 304 personnes (230 athlètes, 58 entraîneurs/accompagnateurs et 16 missionnaires composeront la délégation de la région des Laurentides qui participera à la 51e Finale des Jeux du Québec qui se déroulera du 17 au 25 juillet prochain dans la ville de Montréal. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui Loisirs Laurentides lors de la traditionnelle rencontre pré-départ METRO de la délégation des Laurentides qui a eu lieu au Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville à Sainte-Thérèse.

En effet, plus de 500 personnes (athlètes et parents) se sont donné rendez-vous à cet événement qui a pour objectif de présenter aux médias régionaux les membres d’ÉQUIPE LAURENTIDES (voir en annexe les listes par ville).

Pour obtenir leur laissez-passer pour les Jeux du Québec, les 230 athlètes de la délégation des Laurentides ont activement participé à 21 événements régionaux. Que ce soit des tournois, des camps de sélection ou des finales régionales, ces différentes compétitions ont suscité la participation de 1600 athlètes sur tout le territoire des Laurentides. Ce sont donc les meilleurs d’entre eux qui nous représenteront lors de ces Jeux.

Soulignons la présence comme invité et athlète d’honneur de l’équipe des Laurentides de monsieur Richard Legendre, vice-président exécutif de l’Impact de Montréal et madame Marine Lewis, athlète de vélo de montagne, membre de l’équipe nationale, qui a participé aux Jeux du Québec de Sept-îles en 2007, Gatineau en 2010 et Shawinigan en 2012. Tous deux ont adressé quelques mots aux athlètes sur l’importance de la persévérance et la fierté de représenter notre belle région.

La délégation des Laurentides sera donc composée de jeunes sportifs et sportives, âgés de 8 à 17 ans qui proviennent de municipalités allant de Boisbriand jusqu’à Mont-Laurier en passant par Lachute. Les Laurentides auront donc des représentants dans les disciplines suivantes : athlétisme, baseball, basketball, BMX, canoë-kayak, cyclisme sur route, golf, natation, soccer, softball, tennis, triathlon, vélo de montagne, voile, volleyball et volleyball de plage.

Les Jeux du Québec ont lieu à tous les ans et cette 51e finale provinciale se veut, comme d’habitude, une loyale compétition entre les finalistes des 19 régions de notre province. Les chances pour la délégation des Laurentides de récolter des médailles dans chacune des disciplines sont très bonnes. Nos athlètes nous réserveront-ils d’heureuses surprises? En tout cas, que les Laurentiens et les Laurentiennes se rassurent : ils pourront compter sur la participation active de chacun des athlètes sélectionnés et certaines performances exceptionnelles viendront sans doute, couronner des années d’efforts soutenus.

Lors des Jeux d’été de Longueuil en 2014, la région des Laurentides a terminé au 6e rang au classement des régions avec une récolte de 53 médailles.

Lors de la 51e Finale, l’équipe des Laurentides souhaite se classer dans le Top-4 au classement des régions. Le président de Loisirs Laurentides, monsieur Louis Lauzon souhaite bonne chance au Chef de mission, monsieur Jason Kemp, son équipe de missionnaires et tous les athètes.

Vous pourrez suivre les performances des athlètes sur le site Web des Jeux du Québec de Montréal. Vous aurez aussi la possibilité de consulter les résultats, aussitôt compilés, sur le site Web : www.jeuxduquebec.com.