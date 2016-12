Première ligue de soccer : billets gratuits pour cinq parties de l’AS Blainville

La Ville de Blainville met 200 billets gratuits à la disposition des Blainvilloises et des Blainvillois pour leur permettre d’assister aux cinq dernières parties locales de la saison 2016 jouées par l’AS Blainville. Ces parties se tiendront au parc Blainville 1.

Samedi 6 août, à 18 h : Lakeshore SC

Samedi 20 août, à 18 h : CS Longueuil

Samedi 3 septembre, à 18 h : FC Lanaudière

Samedi 1er octobre, à 16 h : FC Gatineau

Samedi 15 octobre, à 16 h : CS Mont-Royal Outremont

Les billets sont distribués dès maintenant au Centre récréoaquatique de Blainville (situé au 190, rue Marie-Chapleau), et ce, jusqu’au jeudi 4 août, à 21 h, sur présentation de la carte du citoyen valide. Ce sera premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des billets.

Les billets encore disponibles après le 4 août seront remis gratuitement le 6 août, dès 17 h, aux Blainvilloises et aux Blainvillois (sur présentation d’une preuve de résidence), lors du match opposant l’AS Blainville au Lakeshore SC.

En partenariat avec l’Association de soccer de Blainville, la Ville veut permettre aux amateurs de soccer d’encourager leur équipe et de découvrir ce sport qui gagne de plus en plus d’adeptes.