Le Blainvillois Pascal Dupuis rencontre les amateurs de hockey avec la coupe Stanley

L’ailier gauche des Penguins de Pittsburgh, Pascal Dupuis, a rencontré des centaines d’amateurs de hockey le dimanche 7 août dernier au Jockey Club. En présence du maire Richard Perreault et de plusieurs élus du conseil municipal, le hockeyeur a ravi petits et grands avec le précieux trophée de lord Stanley, emblème suprême de notre sport national et remporté à deux reprises par ce fier Blainvillois.

« Depuis le début de ma carrière, j’ai eu la chance de jouer avec les meilleurs joueurs du monde. Côtoyer de grands joueurs comme Sidney Crosby, Evgeny Malkin, Marc-André Fleury et Kristopher Letang est très inspirant. Plusieurs légendes ont passé de 15 à 20 saisons sans toucher à la coupe Stanley. C’est un championnat très difficile à gagner, surtout ces dernières années. Ce fut un plaisir pour moi de partager la coupe avec l’ensemble des Blainvilloises et des Blainvillois et je remercie l’administration du maire Richard Perreault et le Service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire d’avoir organisé cette activité », a mentionné Pascal Dupuis, qui a annoncé sa retraite en décembre 2015 en raison de problèmes de santé.

De son côté, le maire Richard Perreault était heureux que le trophée s’arrête à Blainville pour une deuxième fois en dix ans. « On pourra dire que les Blainvillois auront vu la coupe Stanley plus souvent que les Canadiens de Montréal au cours des 20 dernières années! Blague à part, nous sommes très privilégiés à Blainville d’avoir des athlètes professionnels proches de leurs admirateurs et qui sont accessibles. Merci à Pascal pour sa grande générosité! », a conclu le maire, qui a fait signer à l’athlète le Livre d’or de la Ville de Blainville.

Pascal Dupuis a également remis des chandails autographiés qui ont été tirés au sort. Les profits de la vente de billets pour ce tirage seront remis à la Fondation de l’autisme. Rappelons que Pascal Dupuis a disputé 871 parties dans la Ligue nationale de hockey avec le Wild du Minnesota, les Rangers de New York, les Thrashers d'Atlanta et les Penguins de Pittsburgh. Il a récolté 409 points, dont 190 buts. Il a ajouté 44 points (19-25) en 97 matchs éliminatoires et remporté la coupe Stanley avec les Penguins en 2008-2009 et en 2015-2016.