Exposition souvenir Gilles Villeneuve au Super Auto-Show de Mirabel

Les 10 et 11 septembre, le musée Gilles-Villeneuve présentera une exposition souvenir Gilles Villeneuve sur le site du Super Auto-Show de Mirabel.

À cette occasion, les visiteurs pourront admirer photos et souvenirs de course qui rappelleront les exploits du légendaire pilote de Berthier. Une voiture pilotée par Gilles Villeneuve fera aussi partie de l’exposition. Dans le cadre de sa campagne de financement annuelle, le musée offrira aussi aux visiteurs la chance de se procurer divers souvenirs à l’effigie de ce pilote qui a marqué son sport.

« Il nous fait toujours grand plaisir de parler de Gilles et de ses exploits. Toute l’équipe du musée a hâte de participer à la prochaine édition du Super Auto-Show. Nous remercions les organisateurs pour leur invitation et souhaitons que vous serez nombreux à venir vous souvenir du champion avec nous, ou encore à découvrir qui était Gilles Villeneuve si vous ne l’avez pas connu », de noter Alain Bellehumeur, président et directeur-général de ce musée situé à Berthierville, là où a grandi ce pilote d’exception.

Course de karting

Également, toujours dans le cadre du Super Auto-Show 2016, le musée Gilles-Villeneuve organisera samedi le 10 septembre, sur le circuit de karting ICAR, un enduro de 90 minutes. Le musée invite les amateurs de karting à s’inscrire dès maintenant.

Dix équipes de quatre pilotes se feront la lutte. Chaque équipe doit regrouper trois amateurs de karting auxquels le musée ajoutera un pilote invité. Pour plus d’informations sur cet enduro de karting, il faut rejoindre l’équipe du musée au 450-836-2714 ou visitez le site web du musée : museegillesvilleneuve.com.

Les 10 et 11 septembre prochains, les passionnés de belles voitures se dirigeront vers Mirabel. Toute l’équipe du musée Gilles-Villeneuve, fière de l’invitation du Super Auto-Show, se fera une joie de les accueillir!