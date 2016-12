Début de saison victorieux pour les Nordiques

L’équipe de football du Collège Lionel-Groulx entamait sa saison au complexe sportif Mont-Bleu à Gatineau. Ils affrontaient pour l’occasion les Griffons du Cégep de l’Outaouais, les finalistes de la ligue Division 3 en 2015. La défensive a permis à l’équipe de demeurer dans le match lors de la première mi-temps. Lors du premier quart-temps, Hugues Fortin-Côté a intercepté une passe et effectué un retour qui a mené au premier touché du match. Par la suite, les Griffons se sont inscrits au pointage et à la fin de la première demie, le score était de 8-7 en faveur de l’Outaouais. L’offensive des Nordiques s’est finalement réveillé au retour de la pause aidé par les nombreuses pénalités du match et les Nordiques ont remporté ce match par la marque de 25-8.



La semaine prochaine, les Nordiques visiteront les champions de la Division 3 de 2015 à Thetford.



Les autres équipes se préparent pour leur début de saison qui aura lieu au cours des deux prochaines semaines.