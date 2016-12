Robert Lavoie reçoit le Prix Dollard-Morin

Le 16 novembre dernier, le lauréat 2016 pour la région des Laurentides, M. Robert Lavoie, s'est vu décerner par le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, M. Sébastien Proulx, le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin lors d'une cérémonie qui s'est tenue à l'Assemblée nationale du Québec.



Entraîneur spécialisé dans les épreuves de lancer et les courses de demi-fond, Robert Lavoie s’implique au sein du club d’athlétisme Corsaire-Chaparal depuis 38 ans, où il assume aujourd’hui le rôle de directeur technique.



Dévoué, il a accompagné plusieurs athlètes dans l’atteinte de leurs objectifs en les aidant à développer leur estime personnelle et leur confiance. Il a même guidé certains d’entre eux jusqu’au podium lors des Jeux du Canada et les Jeux de la Francophonie, et ce, à maintes reprises.



Le nom de Robert Lavoie s’ajoute à une pléiade de personnalités de la région des Laurentides qui ont eu droit à cet honneur, soit Conrad Laurin (1998), Élie Fallu (1999), Gaston Guèvremont (2000), Alain Hill (2001), Pierre Viau (2002), Marc Desjardins (2003), Jean-Marc Bélanger (2004), Rita Robert-Alivojvodic (2005), Feu Henri Decarnelle (2006), Michel Rochon (2007), Ernest Boyer (2008), Jacques Ruelland (2009), Jocelyn Séguin (2010), Dang Thanh Bui (2011), Denis Vézina (2012), Guy Marineau (2013), Gilles Roussil (2014) et Jacques C. Grégoire (2015).



Loisirs Laurentides félicite M. Lavoie pour cet honneur mérité.