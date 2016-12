Des exploits sportifs qui méritent d’être soulignés

La Ville de Sainte-Thérèse a tenu à souligner les réussites sportives du Thérésien Benjamin Fonseca lors de la séance publique du 5 décembre. Joueur de soccer émérite, Benjamin a remporté le Ballon d’or et le Soulier d’or décernés par la Ligue de soccer élite du Québec dans la catégorie U21 Masculin en novembre dernier.



« Au nom du conseil municipal, j’aimerais non seulement souligner les distinctions que tu as remportées cette année, mais tous les efforts déployés pour atteindre le haut niveau de performance que tu démontres sur le terrain. Ta détermination, ton assiduité et ta passion du jeu sont remarquables! », a déclaré la mairesse, madame Sylvie Surprenant.



Benjamin a commencé à jouer au soccer à l’âge de 4 ans à la Ville de Sainte-Thérèse. Il a ensuite joint le FC Challenger de Mirabel, où il a remporté la Coupe du Québec en U14 avec son équipe. Ils ont aussi participé aux championnats canadiens à Sydney en Nouvelle-Écosse et se sont classés 4es au Canada. En 2012, Benjamin a fait partie de l'équipe gagnante du championnat collégial AA Provincial Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) avec le collège Montmorency. Il a ensuite joué au niveau collégial AAA avec le cégep d'Ahuntsic où son équipe a atteint la demi-finale des provinciaux de la ligue RSEQ. Âgé de 21 ans, il joue actuellement au sein de l’AS Blainville U21.



Ses coéquipiers disent de lui qu'il est un joueur explosif et rapide, avec de belles habiletés techniques. Selon son entraîneur, en plus de se faire remarquer par son nombre important de buts inscrits, Benjamin se démarque aussi par ses qualités de joueur exceptionnelles. Il est capable d'éliminer n'importe quel adversaire avec ses dribles et sa vitesse. Ses appels de balle et son sens du but font de lui un attaquant redoutable. Il représente un élément important de l'équipe U21 de Blainville.



Le Bol d’or à Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse en a également profité pour souligner la victoire des Nordiques, l’équipe de football masculin du Collège Lionel-Groulx, contre le Noir et Or du Collège de Valleyfield, le 11 novembre dernier, à l’occasion de la finale collégiale en division 2 du Bol d’or 2016. Grâce à cette victoire, le Bol d’or a élu résidence au Collège Lionel-Groulx à Sainte-Thérèse, où toute l’équipe en prend bien soin!