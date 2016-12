Des bourses sont remises à de jeunes athlètes de Mirabel

La Ville de Mirabel remettait, hier, quelque 5 600 $ en bourses à de jeunes athlètes qui se sont illustrés au cours de la dernière année.



En effet, des bourses de 500 $ étaient attribuées à Jonathan Senécal (football) et Ariane Labelle (danse hip-hop). Trois bourses de 700 $ étaient décernées à Rosalie Davidson (natation), Arnaud Charbonneau (karaté) et Mathilde GilSimard (Escrime). Deux autres bourses de 1 500 $ et 1 000 $ étaient aussi remises respectivement à Francis Martin (triathlon Ironman) et Martin Vallière

(judo).



Ces sommes ont été remises dans le cadre du Fonds de développement des jeunes talents de Mirabel qui a été mis sur pied dans le but d’encourager les jeunes dans la poursuite de leur développement dans les domaines sportif, communautaire ou des arts. Il convient de noter que les bourses remises dans le cadre de ce programme de soutien sont constituées à partir d’une partie des revenus réalisés à l’occasion du Tournoi de golf Mirabel qui avait lieu en juin dernier, comme à chaque année, depuis maintenant plus de 25 ans.



Il convient de noter qu’au cours de la présente année, la Ville a procédé à la remise de 44 bourses pour un montant total de 17 425 $.