Place aux finales de gymnastique, trampoline et patin de vitesse

Loisirs Laurentides invitent tous les adeptes de gymnastique, de trampoline et de patinage de vitesse sur courte piste à venir participer aux épreuves de qualifications de l’équipe des Laurentides qui prendra part à la 52e Finale des Jeux du Québec, à Alma, du 24 février au 4 mars prochain.



Le 17 décembre prochain, les gymnastes ont rendez-vous à compter de 7h pour la finale régionale de gymnastique qui se déroulera au Centre d’entraînement Gym-Plus, 11695, montée Sainte-Marianne, à Mirabel.



Toujours le 17 décembre, la finale régionale de patinage de vitesse aura lieu à compter de 7h à l’aréna de Rosemère, situé au 155, rue Charbonneau, à Rosemère.



Le 18 décembre, les adeptes du trampoline devront se rendre au Club de gymnastique Les Asymétriques, 3180, rue Bélanger, à Montréal, pour participer à une finale régionale regroupée.



Pour information et inscription aux finales régionales de gymnastique et de trampoline, on communique avec Valérie Turp au 514-774-7193 ou par courriel : valerie.turp@gym-plus.ca .



Pour le patinage de vitesse courte piste, on communique avec Richard Murray au 514-5120403 ou par courriel : ca@cpvrrn.org .