Deux compétitions régionales à ne pas manquer en ski de fond

Loisirs Laurentides invitent tous les adeptes de ski de fond à venir participer aux épreuves de qualifications de l’équipe des Laurentides qui prendra part à la 52e Finale des Jeux du Québec, à Alma, du 24 février au 4 mars prochain.



Dans le cadre d’une finale régionale regroupant des athlètes des régions des Laurentides, Laval et Lac-St-Louis, des épreuves de style libre et classique se dérouleront en deux temps.



Une première compétition se déroulera le dimanche 8 janvier à la station Sommet Morin-Heights, alors que l’épreuve de style libre se déroulera sur la nouvelle piste d’entraînement de 5 km.



Sommet Morin-Heights et la Municipalité de Morin-Heights profiteront de l’occasion pour procéder à l’inauguration officielle de la piste qui accueillera sa première compétition régionale. Cette compétition se déroulera de 9h à 12h sur la piste qui est située au 231, rue Bennett, à Morin-Heights.



Une deuxième compétition aura cette fois lieu le samedi 21 janvier, de 9h à 12h, dans le cadre de la Coupe des Fondeurs qui se déroulera au Centre Notre-Dame, situé au 655, rue Filion, à Saint-Jérôme. Les meilleurs athlètes tenteront de se qualifier pour les équipes de leurs régions respectives lors de l’épreuve de style classique.



Pour de plus amples renseignements et pour inscription, on communique avec Rémi Brière au (450) 712-5478 ou à l’adresse courriel suivante : remi.briere@gmail.com . -