Inscrivez-vous aux finales régionales de boccia et d’escrime

Loisirs Laurentides, l’Association régionale de loisir pour personnes handicapées des Laurentides et le Club d’escrime Les Seigneurs de la Rive-Nord invitent tous les athlètes de boccia et d’escrime de la région à venir participer aux épreuves de qualifications de l’équipe des Laurentides qui prendra part à la 52e Finale des Jeux du Québec, à Alma, du 24 février au 4 mars prochain.



Pour le boccia, la finale régionale se déroulera le samedi 21 janvier 2017, de 9h à 12h, à l’école de Fontainbleau, 10, rue de Montauban, à Blainville. L’inscription est gratuite pour les participants.



Pour information et inscription, on communique avec Marie-Ève Lépine au 450-431-3388 ou par courriel à l’adresse suivante : arlphl@videotron.ca .



Pour l’escrime, la finale régionale aura lieu le dimanche 22 janvier 2017, de 16h à 21h, à l’école secondaire Hubert-Maisonneuve, 364, rue de l’Académie, à Rosemère. Le coût d’inscription est de 5 $ et le prêt d’équipement également.



Pour information et inscription, on communique avec Gilbert Gélinas au 514-576-4615 ou à l’adresse courriel suivante : info@seigneursrivenord.com .