Quatre finales régionales à venir en fin de semaine

Loisirs Laurentides, l’Association régionale de patinage artistique des Laurentides, le Club de plongeon L’Envol, le Club de tennis de table Smash et Performance Synchro invitent tous les athlètes de patinage artistique, de plongeon, de tennis de table et de nage synchronisée de la région à venir participer aux épreuves de qualifications de l’équipe des Laurentides qui prendra part à la 52e Finale des Jeux du Québec, à Alma, du 24 février au 4 mars prochain.



Pour le patinage artistique, la finale régionale se déroulera les 27 et 28 janvier 2017, à l’aréna Val-d’Espoir, 17550, rue Val-d’Espoir, à Mirabel (secteur Saint-Janvier). Pour information et inscription, on communique avec Dominique Petit au 514-229-6982 ou par courriel à l’adresse suivante : dominique18@sympatico.ca .



Pour le plongeon, la finale régionale aura lieu le samedi 28 janvier 2017, de 9h à 14h, au Centre récréoaquatique de Blainville, 190, Marie-Chapleau, à Blainville. Pour information et inscription, on communique avec Devon Butters au 514-347-0754 ou à l’adresse courriel suivante : devon@plongeonlenvol.ca .



Pour le tennis de table, la finale régionale aura également lieu le samedi 28 janvier 2017, de 8h à 17h, au Complexe multisport Saint-Eustache, 85, rue Grignon, à Saint-Eustache. Le coût d’inscription est de 15 $. Pour information et inscription, on communique avec Sylvain Landry au 514-887-0320 ou à l’adresse courriel suivante : slandryctts@gmail.com .



Finalement, la finale régionale de nage synchronisée se déroulera le dimanche 29 janvier 2017, de 7h à 18h, à la Cité du Sport Terrebonne, 2485, boul. des Entreprises, à Terrebonne. Pour information et inscription, on communique avec Laurence Cayouette aux adresses courriels suivantes : performancesynchro@hotmail.com ou laurencecayouette@hotmail.com .