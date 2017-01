Finale régionale d’haltérophilie

Loisirs Laurentides et le Club d’haltérophilie du Nord invitent tous les athlètes d’haltérophilie de la région à venir participer aux épreuves de qualifications de l’équipe des Laurentides qui prendra part à la 52e Finale des Jeux du Québec, à Alma, du 24 février au 4 mars prochain.



Une finale régionale regroupant des athlètes des régions des Laurentides et de l’Outaouais se déroulera le samedi 4 février 2017, de 9h à 16h, à l’École secondaire Laurentian, située 448, avenue Argenteuil, à Lachute.



Pour information et inscription, on communique avec Guy Marineau au 514-476-0716 ou par courriel à l’adresse suivante : guy.marineau@hotmail.com .