La délégation des Laurentides est fin prête

Un total de 250 personnes ( 184 athlètes, 50 entraîneurs/accompagnateurs et 16 missionnaires composeront la délégation de la région des Laurentides quI participera à la 52e Finale des Jeux du Québec qui se déroulera du 24 février au 4 mars prochain dans la ville d’Alma. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui l’organisme Loisirs Laurentides lors de la traditionnelle rencontre pré-départ qui a eu lieu à la Polyvalente Saint-Jérôme à Saint-Jérôme.



En effet, plus de 500 personnes (athlètes et parents) se sont donné rendez-vous à cet événement qui a pour objectif de présenter aux médias régionaux les membres d’ÉQUIPE LAURENTIDES (voir en annexe les listes par ville).



Pour obtenir leur laissez-passer pour les Jeux du Québec, les 184 athlètes de la délégation des Laurentides ont activement participé à 21 événements régionaux. Que ce soit des tournois, des camps de sélection ou des finales régionales, ces différentes compétitions ont suscité la participation de 1524 athlètes sur tout le territoire des Laurentides. Ce sont donc les meilleurs d’entre eux qui nous représenteront lors de ces Jeux.



Soulignons la présence de monsieur Steve O’Brien, de la Fondation Steve O’Brien, qui a a fait la traversée du Canada en 2015 pour faire la promotion de la persévérance scolaire auprès des jeunes et madame Maghalie Rochette, athlète de vélo de montagne et championne canadienne de vélocross, ayant participé aux Jeux du Québec en 2005 à Amos et de Sept-Îles en 2007. Présent à titre de conférencier et d’athlète d’honneur de l’équipe des Laurentides, tous deux ont adressé quelques mots aux athlètes sur l’importance de la persévérance et de la fierté de représenter la région des Laurentides.

La délégation des Laurentides est donc composée de jeunes sportifs et sportives, âgés de 8 à 17 ans qui proviennent de municipalités allant de Boisbriand jusqu’à Mont-Laurier en passant par Lachute. Les Laurentides auront des représentants dans les disciplines suivantes : Badminton, Boccia, Boxe, Curling, Escrime, Gymnastique, Haltérophilie, Hockey féminin, Hockey masculin, Judo, Nage synchronisée, Patinage artistique, Patinage de vitesse, Plongeon, Ringuette, Ski alpin, Ski de fond, Taekwondo, Tennis de table et Trampoline.



Les Jeux du Québec ont lieu à tous les ans et cette 52e finale provinciale se veut, comme d’habitude, une loyale compétition entre les finalistes des 19 régions de notre province. Les chances pour la délégation des Laurentides de récolter des médailles dans chacune des disciplines sont très bonnes.



Lors des Jeux d’hiver de Drummondville en 2015, la région des Laurentides a terminé au 4e rang au classement des régions avec une récolte de 53 médailles.



Lors de la 52e Finale, l’équipe des Laurentides souhaite se classer dans le Top-4 au classement des régions.



Vous pourrez suivre les performances des athlètes et consulter les résultats, aussitôt compilés, sur le site Web : www.jeuxduquebec.com.