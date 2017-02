Sébastien Guy sera le porte-drapeau de la région des Laurentides

La délégation des Laurentides est heureuse d’annoncer qu’elle a choisi le patineur de vitesse sur courte piste, Sébastien Guy, comme porte-drapeau pour la région des Laurentides lors de la cérémonie d’ouverture de la 52e Finale des Jeux du Québec, le 24 février prochain, à Alma.



Originaire de Rosemère, Sébastien Guy en est à sa troisième présence aux Jeux du Québec. En 2015, à Drummondville, il s’était illustré en remportant l’or au 800 mètres ainsi que l’argent au 400 mètres et au 1500 mètres.



La saison dernière, le patineur a été sacré vice-champion du Québec chez les juvéniles 2e année et vice-champion des 13 ans masculin lors des Championnats canadiens de l’Est du Canada.



Cette saison, il a été invité à prendre part à la 3e compétition de niveau Élite, le circuit le plus convoité au Québec, afin de se tailler une place sur l’équipe nationale de développement.



Sébastien Guy est un bel espoir de médailles pour la délégation des Laurentides lors des Jeux du Québec à Alma. Sa présence comme porte-drapeau inspirera ses coéquipiers.