Onze médailles de plus pour la délégation des Laurentides

Les skieurs laurentiens ont dominé les deux épreuves de slalom, tant féminines que masculines, mercredi, lors de la première journée de compétitions du second bloc de la 52e Finale des Jeux du Québec, remportant 10 des 12 médailles à l’enjeu.

Chez les filles, Arianne Forget de Prévost, s’est imposée dans chacune des deux courses, décrochant les deux médailles d’or. Coralie Laperrière, également de Prévost, a remporté les deux médailles d’argent disponibles en slalom. Sarah Auger, de l’Île-Bizard, a remporté la médaille de bronze dans l’épreuve de l’avant-midi. En aprèsmidi, c’est Laura Beauvais, de Val-Morin, qui est montée sur la troisième marche, complétant deux podiums 100 % orange et noir.

Chez les garçons, Alexis Barabé, de Blainville, a signé un duo en or, devançant à chaque fois sur le fil d’arrivée son coéquipier Mathis Lafond, de Boisdes-Fillion. Pierick Charest, de Blainville, et Alexandre Brossard, de Mont-Tremblant, ont tous deux terminé au pied du podium, en 4e place, respectivement en avant-midi et en après-midi.

En haltérophilie, Émile Châteauvert, de Boisbriand, a remporté la 11e médaille du jour pour la délégation des Laurentides. Châteauvert a décroché le bronze à l’épaulé-jeté, chez les moins de 56 kg. Sa journée avait pourtant mal commencé, alors qu’il n’a pu faire le poids dans sa catégorie d’origine des moins de 51 kg. Il a dû s’inscrire dans la catégorie supérieure. Loin de s’en laisser imposer, Châteauvert a terminé a de plus terminé au quatrième rang à l’arraché et à la même position au combiné.

En hockey masculin, l’équipe des Laurentides a défait celle de la Capitale-Nationale sur un score de 3-1. L’équipe affrontera celle de la Côte-Nord, jeudi, dans le dernier match de la ronde préliminaire. En cas de victoire, les hockeyeurs laurentiens décrocheront leur qualification pour les quarts-de-finale.



En ringuette, l’équipe des Laurentides a dominé celle de Lanaudière par la marque de 70 dans la catégorie A. En après-midi, les représentantes des Laurentides ont défait leurs adversaires de l’Outaouais 10-6. L’équipe doit disputer trois autres matchs en ronde préliminaire, jeudi et vendredi.

Au boccia, dans la catégorie lanceurs, Danik Allard, de Bois-des-Filion a amorcé la défense de son titre acquis à Drummondville, en 2015, par une victoire lors de son premier match en ronde préliminaire. Il a toutefois subi une défaite crève-cœur au score de 5-4 lors de son deuxième match.

C’est alors que l’équipe de hockey masculin ont fait preuve d’un esprit sportif horsnorme. Tous les joueurs ont accompagné Danik dans la zone d’entraînement, où ils ont demandé à Danik de leur enseigner les règles du boccia. Ils ont ensuite joué tous ensemble un match amical, afin de permettre à Danik de se changer les idées et d’oublier la défaite.

Toujours chez les lanceurs, Alek St-Pierre, de Val-David, a remporté ses deux premiers matchs. Allard et St-Pierre disputeront encore cinq matchs chacun en ronde préliminaire.

Jeudi, lors du deuxième jour de compétition du bloc 2 de la 52e Finale des Jeux du Québec, les athlètes de boccia, d’haltérophilie, le hockey masculin, de judo, de ringuette, de ski alpin et de tennis de table seront à surveiller.

