Mission accomplie pour la délégation des Laurentides aux Jeux du Québec

La délégation des Laurentides a clôturé la 52e Finale des Jeux du Québec, tenue à Alma, ce samedi, par une récolte de deux médailles, celle d’or en ringuette et celle d’argent au concours par équipes en nage synchronisée. Ces dernières récompenses ont porté le total de la délégation à 54, 21 d’or, 20 d’argent et 13 de bronze, surpassant ainsi d’une médaille l’objectif de 53 fixé au début des compétitions.

La solide performance des athlètes laurentiens a également permis à la délégation de se classer au 2e rang du classement des régions avec un total de 215 points, pour ainsi devancer la région de la CapitaleNationale (206.5 points). La région de la Rive-Sud a remporté le drapeau des Jeux avec un total de 232 points.

C’est la 2e fois de l’histoire des Jeux du Québec que les Laurentides terminent au 2e rang des régions. En 2009, la délégation avait réussi cet exploit lors des Jeux de Blainville-Rosemère-Sainte-Thérèse.

Au cours du seul deuxième bloc de compétitions, la délégation des Laurentides a remporté 31 médailles, soit 11 d’or, 13 d’argent et sept de bronze. Vingt-et-une de ces médailles, dont huit d’or, ont été remportées par les skieurs.

Au final, seule la délégation de la Rive-Sud a fait mieux que celle des Laurentides, avec une récolte de 32 médailles d’or.

En ringuette, les laurentiennes ont défait leurs voisines de Lanaudière en finale du tournoi pas la marque de 10 à 2. L’équipe a donc réalisé un sans-faute à Alma, remportant ses six matchs dans la compétition. La capitaine Mégane Fortin, de Blainville, a continué son beau travail offensif, en marquant un but.

Celle qui a porté le drapeau orange et noir de la délégation des Laurentides lors de la cérémonie de clôture, termine son tournoi avec une récole de 18 buts et six passes.

Lors du deuxième bloc de compétition, les athlètes laurentiens ont particulièrement brillé en boccia, ringuette et ski alpin, remportant à chaque fois la bannière disciplinaire remise à la meilleure délégation au classement. En nage synchronisée, la délégation des Laurentides a remporté la bannière de la deuxième place. Au premier bloc, la délégation des Laurentides avait terminé deuxième en taekwondo ainsi que troisième en plongeon et en ski de fond.

Par ailleurs, l’attitude et l’esprit d’équipe des athlètes des Laurentides ont été remarqués en boccia, en boxe et en hockey masculin, alors que les organisateurs des compétitions leur ont décerné le prix du meilleur esprit sportif de ces trois disciplines.

La délégation des Laurentides s’est également classée quatrième au classement général en boxe.

