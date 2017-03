Dévoilement du calendrier équestre 2017 de la Société équestre de Blainville

La Société équestre de Blainville a tenu sa première assemblée générale annuelle depuis sa création en avril 2016, et ce, le 13 mars 2017, à l’hôtel Days Inn de Blainville, en présence de partenaires et amis du monde équestre.



Lors de cette assemblée, M. Roberto Rego, vice-président, a présenté le rapport des différentes activités de 2016, les objectifs pour 2017 ainsi que le calendrier équestre 2017 dont 2 évènements majeur ont été confirmé soit les Jeux Équestre du Québec 2017 ainsi que le spectacle du carrousel de la GRC le 6 juillet 2017 à 19:00. Tous les détails seront bientôt disponibles lors du lancement du nouveau site web de la Société Équestre de Blainville



Les priorités 2017 de la Société Équestre de Blainville sont de : compléter son conseil d’administration, solliciter de nouveaux partenaires financier, et de bonifier l’offre au Parc Équestre de Blainville. Plusieurs défis ont été relevés en 2016 dont l’ajustement à un site modifié ainsi que la planification de la cohabitation avec les nouveaux terrains de soccer. Les administrateurs de la Société sont confiant que l’objectif ultime d’organiser des compétitions équestre à coût nul pour les Blainvillois sera atteint dès 2017.



De plus, lors de l’assemblé du 13 mars, M. Roberto Rego vice-président, a tenu à souligner l’excellente collaboration des employés de la ville de Blainville dédiés au parc équestre de Blainville au cours de la saison 2016 ainsi que l’aide et l’écoute reçu de la part du maire de Blainville M. Richard Perreault.



En terminant, la Société équestre de Blainville tient à inviter les Blainvilloises, les Blainvillois ainsi que les résidents de la couronne-nord de Montréal à venir assister aux différentes activités et aux commerçants de la région à s’associer ou devenir partenaires avec la Société équestre.



Apparaissant sur la photo : les organisateurs des événements équestres 2017, Mario-Olivier Massie (Massie Stratégiste) et les dirigeants de la Société équestre de Blainville (Jennifer Tremblay Responsable des communications, Josée Turcotte - Secrétaire, Roberto Rego - Vice-président, Patrick Toupin - Membre d’office et Directeur du Service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire de la Ville de Blainville)