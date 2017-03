Ouverture d’une saison pleine de nouveautés au Club de golf de Rosemère

C’est dans une ambiance festive que le Club de golf de Rosemère a dévoilé les nouveautés qui seront offertes cette saison alors que le club sera plus ouvert que jamais ! La centaine de personnes réunies, des passionnés de golf, membres et futurs membres du Club, ont eu le plaisir de rencontrer le nouvel ambassadeur du Club de golf de Rosemère, l’acteur et scénariste québécois Roc Lafortune, un golfeur aguerri dans ses passe-temps.



Guy Bérard, vice-président du Club de golf de Rosemère, Roc Lafortune, nouvel ambassadeur et Russell Miller, professionnel en titre, étaient tous trois très fiers de dévoiler enfin le nouveau logo du Club de golf de Rosemère hier soir lors de l’événement de lancement de la saison 2017.



Le vice-président du Club, M. Guy Bérard, a livré une vibrante allocution dans laquelle il a invité ses membres à venir vivre une toute nouvelle expérience au Club de golf de Rosemère et à s’approprier ce véritable joyau, en plus d’en faire profiter leurs parents et amis ! Remerciant au passage tous les membres du conseil d’administration ainsi que les employés de la permanence du Club, M. Bérard a annoncé la réalisation d’un plan de relance quinquennal qui pavera la voie aux célébrations, dans moins de cinq ans, du centenaire de ce prestigieux parcours, assurément l’un des plus beaux aux portes de Montréal et des Laurentides.



Très actif au cours des dernières semaines, le pro Russell Miller a pour sa part donné plus de détails sur la nouvelle offre de service bonifiée qui vise à mieux répondre aux besoins de la clientèle, soit une grille tarifaire inédite des plus avantageuses incluant un tarif privilégié pour les citoyens de Rosemère et une première partie d’essai à 50 $, un assouplissement du code vestimentaire, l’instauration d’un service de conciergerie, un service de traiteur et des menus diversifiés à la salle à manger, sans oublier des cours de golf pour juniors à l’Académie Russell Miller. Des gestes concrets qui dynamisent littéralement la vie au Club et rendent plus convivial ce lieu unique !



L’événement était aussi l’occasion toute désignée pour présenter aux membres l’image de marque revisitée de leur Club. Ainsi, en gardant à l’esprit le besoin de préserver les valeurs historiques du Club, le logo a été mis au goût du jour de manière à lui conférer un élan de modernisation. M. Bérard n’a pas caché sa fierté à l’égard du travail réalisé par l’équipe chargée de revoir l’image de marque du Club. Fidèle à l’expression visuelle de son héritage, cette mise à jour témoigne du désir d’innover de ses membres afin que leur Club demeure un chef de file dans l’industrie du golf au Québec.