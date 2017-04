Journée familiale d’athlétisme au stade Richard-Garneau

Les villes de Sainte-Thérèse et de Blainville invitent petits et grands au stade Richard-Garneau le 6 mai prochain à l’occasion de la Journée familiale d’athlétisme. Ce sera l’occasion de s’initier gratuitement aux diverses disciplines de l’athlétisme sous la supervision du Club Corsaire-Chaparal, et de découvrir cette infrastructure sportive unique dans la région!



PROGRAMMATION DE LA JOURNÉE

De 9 h à 12 h : Initiation à la course à pied et à la course de haies sur la piste du stade.



De 12 h 30 à 15 h : Ateliers d’initiation au lancer du javelot, saut en hauteur, lancer du poids et autres.



Une tour d’escalade, des jeux gonflables et des prix de présence seront aussi au rendez-vous. Un dîner BBQ sera offert sur place ($). Des points d’eau potable seront aménagés sur le site, les participants sont invités à apporter leur bouteille d’eau réutilisable.



« La Journée familiale d’athlétisme est l’occasion parfaite de bouger en famille tout en s’amusant! Elle permet une incursion ludique dans le monde de l’athlétisme et encourage celles et ceux qui n’auraient pas encore utilisé les installations du stade Richard-Garneau à le faire », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.



« La région est un bassin de développement des plus intéressants pour l’athlétisme et la journée familiale est une belle occasion de se découvrir de nouvelles passions et de susciter un intérêt pour ce type d’activité physique. J’encourage donc les familles blainvilloises à participer à cet évènement au stade Richard-Garneau», a ajouté le maire de Blainville, monsieur Richard Perreault.



La saison 2017 du stade d’athlétisme Richard-Garneau se poursuit jusqu’au 29 octobre. Nouveauté cette année, les citoyens de Blainville et de Sainte-Thérèse y ont accès gratuitement sur présentation d’une Carte citoyen valide. Tous les détails sont en ligne au www.saintetherese.ca, dans la section Quoi faire à Sainte-Thérèse.



Noter que la Journée familiale d’athlétisme sera annulée en cas de forte pluie ou d’orage.