Première ligue de soccer : laissez-passer gratuits pour la saison

Grâce à un partenariat avec l’Association de soccer de Blainville, la Ville de Blainville distribuera 200 laissez-passer individuels gratuits à ses résidents afin de leur permettre d’assister aux neuf parties locales disputées par leur équipe de la Première ligue de soccer du Québec. Pour se procurer leur laissez-passer pour la saison, les Blainvillois (munis de leur carte du citoyen valide) devront se présenter au Centre récréoaquatique à compter du lundi 1er mai*. La distribution s’effectuera selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des laissez-passer.



« Nous sommes très heureux d’inciter les Blainvilloises et les Blainvillois à appuyer leur équipe de la Première ligue de soccer du Québec, l’A.S. Blainville. Le premier rendez-vous aura lieu le 6 mai. Je compte sur l’enthousiasme des amateurs pour ce sport qui gagne toujours en popularité », a déclaré le président de la Commission des sports et loisirs, Serge Paquette.



Horaire des parties locales de l’A.S. Blainville

Samedi 6 mai – FC Gatineau

Samedi 27 mai – FC Lanaudière

Dimanche 18 juin – CS Mont-Royal Outremont

Samedi 5 août – CS St-Hubert

Samedi 12 août – Dynamo de Québec

Samedi 26 août – CS Longueuil

Samedi 2 septembre – FC Gatineau

Samedi 30 septembre – FC Lanaudière

Samedi 14 octobre – CS Mont-Royal Outremont



Ces parties se tiendront au parc Blainville, à 18 h.



Centre récréoaquatique

190, rue Marie-Chapleau



Heures d’accueil

Du lundi au vendredi, de 6 h 15 à 21 h

Samedi et dimanche, de 7 h à 16 h