Un gala de lutte spécial Challengemania pour leur 25e anniversaire

« Promotions NCW inc. », une entreprise organisant des spectacles de lutte professionnelle, tiendra un gala de lutte spécial Challengemania 25ième anniversaire le 6 mai dès 19h30 au centre communautaire et culturel de Sainte-Thérèse situé au 120 boul. du séminaire.

Plus de neuf combats à l’affiche pour clôturer une année remarquable au sein de la NCW, où les championnats Inter-Cités, Féminin et par équipe seront défendus lors du plus grand événement au Québec. La grande finale qui promet d’être riche en émotions opposera le champion Québécois William Brady accompagné de son gérant OZ face à l’aspirant Alextreme. L’admission est de 20$ pour la première rangée, 15$ admission générale.

Pour plus d’information concernant ce gala, communiquez avec le Vice-Président André Therrien au 514 300-1808 ou visitez notre site internet au www.ncw.qc.ca