Le Grand défi Pierre Lavoie à Sainte-Thérèse: Une équipe parraine l'école du Trait-d'Union

Le lundi 15 mai dernier, l'équipe de cyclistes Boscus/Fasken Martineau participant au Grand défi Pierre Lavoie, qui s’arrêtera chez nous le 18 juin, a rencontré les jeunes de l’école du Trait-d'Union, ainsi que la direction générale et les enseignants, en présence de Madame Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse. Ce fut l’occasion de les encourager à bouger, et d’annoncer que les argents amassés par l’équipe seront remis à cette école.



La Thérésienne de souche Guylaine Breault, participante au sein de l’équipe Boscus/Fasken Martineau, a fréquenté l'école du Trait-d'Union. C'est avec enthousiasme qu’elle a informé que le montant amassé servira à acquérir de l’équipement sportif.



« Le dimanche 18 juin, nous vous donnons rendez-vous au Collège Lionel-Groulx dès 10 h 30, pour débuter les festivités entourant le passage des cyclistes du 1000 km Le Grand défi Pierre Lavoie. Venez accueillir plus de 1 000 cyclistes dans notre ville lors de cet événement d’envergure!», a déclaré la mairesse de SainteThérèse, madame Sylvie Surprenant. Les cyclistes repartiront ensuite parcourir l’étape finale de ce défi qui les mènera au Stade Olympique à Montréal.



L’ÉVÉNEMENT 1000 KM

Parcourir 1000 km à vélo en 60 heures d’affilée, en partant du Saguenay-LacSaint-Jean jusqu’à Montréal, avec des grands arrêts dans plusieurs autres villes de la province : c’est ça l’événement du 1000 km.