Résultats des trois tournois de fin de saison de la Ligue de mini basket CSSMI

Les 5 et 12 mai derniers avaient lieu les trois tournois de fin de saison de la ligue de mini basket de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI). Ces tournois se sont déroulés à l’école secondaire St-Gabriel (Sainte-Thérèse) et à l’école secondaire des Patriotes (SaintEustache) devant plusieurs parents, amis et familles!

Cette ligue, qui existe depuis 1994, regroupait cette année 15 écoles primaires de la CSSMI représentées par une équipe mixte d’élèves de 5e et 6e année. Ces équipes s’entraînent grâce aux enseignants en éducation physique ou autres professeurs désirant partager leur passion pour le basket-ball et la saine compétition.



Selon le tableau des résultats établis durant la saison régulière, trois tournois (A, B et C) furent organisés.



Voici les écoles gagnantes :

Tournoi A

OR: du Ruisselet

ARGENT: Le Tournesol

BRONZE: Gaston-Pilon

Tournoi B

OR: Clé-des-champs

ARGENT: Arc-en-ciel

BRONZE: Emmanuel-Chénard



Tournoi C

OR: N.D.A

ARGENT: Du Bois-Joli

BRONZE: Sauvé



Les responsables de la ligue de mini basket félicitent tous les joueurs et les joueuses pour leur engagement, leurs beaux efforts et leur bel esprit sportif. Ils tiennent aussi à remercier l’organisme Persévérons Ensemble pour son support financier à la ligue. Pour de plus amples renseignements sur la ligue de mini basket de la CSSMI, n’hésitez pas à communiquer avec la responsable, Mme Michèle Vincent, au 450 974-7000, poste 3936 ou par courriel à michele.vincent@cssmi.qc.ca.