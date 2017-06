Des jeunes font une rencontre mémorable!

À l’approche du passage du marathon cycliste du 1000 KM du Grand défi Pierre Lavoie le 18 juin prochain à Sainte-Thérèse, des élèves de l’école primaire Le Tandem ont eu la chance de rencontrer Pierre Lavoie lors d’une activité médiatique tenue le 5 juin en matinée!



La population de Sainte-Thérèse et des environs est donc officiellement invitée à participer aux festivités du dimanche 18 juin entourant l’arrêt de ce 1000 km sur le terrain du Collège Lionel-Groulx. À cette occasion, quelque 400 cyclistes arriveront de Lachute et environ 1080 repartiront de Sainte-Thérèse pour parcourir l’étape finale de ce défi, qui les mènera au Stade olympique à Montréal.



De 9 h à 13 h, un feu roulant d’activités animera la foule venue encourager les cyclistes, qui feront leur entrée à Sainte-Thérèse vers 12 h 15 et repartiront vers 13 h 15. Aussi, afin de souligner la journée de la fête des Pères, la Ville de SainteThérèse remettra à tous les papas présents un cadeau-souvenir de l’événement.





Un invité de marque se joint à la fête

En plus de pédaler sur des vélos musicaux, de faire un peu de Zumba et de profiter d’animations ambulantes acrobatiques, les visiteurs pourront rencontrer l’ancien joueur des Alouettes de Montréal et personnalité publique engagée, Étienne Boulay. La mairesse de Sainte-Thérèse a profité de l’événement du 5 juin pour annoncer qu’il animera la foule sur la grande scène pour le plus grand bonheur de tous!



La mairesse, Mme Sylvie Surprenant, a également déclaré : « Ensemble, faisons de ce dernier arrêt chez nous un arrêt mémorable pour celles et ceux qui auront pédalé pour encourager les saines habitudes de vie chez les jeunes. Deux écoles sur notre territoire bénéficieront directement des retombées de leurs efforts. La Ville de Sainte-Thérèse est extrêmement fière de recevoir toute cette belle et grande visite chez nous! Beau temps, mauvais temps, le 18 juin prochain on vous attend! »





Un partenaire qui fait du bruit

Plusieurs centaines d’élèves seront également de la fête grâce à l’implication de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI). La CSSMI sera présente sur le circuit d’arrivée des cyclistes en faisant du bruit, bâtons à la main, sous une immense arche gonflable.



La présidente de la Commission scolaire, Mme Paule Fortier, a souligné qu’il s’agit d’une « chance unique de pouvoir compter sur une organisation d’envergure comme celle de Pierre Lavoie qui établit des conditions gagnantes permettant d’offrir un coup de pouce financier immense aux écoles du Québec et bien évidemment, de notre région! »



La CSSMI participe elle aussi à l’épreuve du 1000 KM depuis 2012 afin de redonner à sa communauté. Mme Fortier poursuit en incitant le public « à venir en grand nombre encourager toutes les équipes dont celle de la CSSMI-Caisse Desjardins du Secteur de l’enseignement des Basses-Laurentides! » Très fier, Éric Boudreault, membre de l’équipe CSSMI, accompagnait Mme Fortier afin de présenter ses collègues cyclistes qui tous ensemble parrainent cette année l’école Notre-Dame à Saint-Eustache.



Également sur place pour s’adresser aux jeunes, Mathieu St-Charles, capitaine de l’équipe FGL Sports qui parraine l’école le Tandem, a indiqué : « À titre de partenaire du Grand Défi Pierre Lavoie depuis maintenant 5 ans, l’équipe de cyclistes FGL Sports est très fière d’encourager les jeunes à bouger et à adopter de saines habitudes de vie. Dans le cadre de cette 9e édition du 1000 KM, nous sommes particulièrement heureux de le faire pour les jeunes de l’école Le Tandem à Sainte-Thérèse. C’est ce qui nous motive pour cette belle aventure! »



La rencontre s’est terminée sur une montée d’énergie générée par la présence et l’allocution du très inspirant Pierre Lavoie : « Je suis extrêmement heureux que Sainte-Thérèse soit notre dernier arrêt après 940 km parcourus. Rien de mieux qu’une municipalité aussi dynamique! Ce qui me rend le plus fier, c’est de voir une collectivité composée d’acteurs clés comme une Ville, une commission scolaire et des écoles qui s’unissent pour inculquer les saines habitudes, une valeur aussi importante pour le Québec de demain. »





L’ÉVÉNEMENT LE 1000 KM

Parcourir 1000 km à vélo en 60 heures d’affilée, en partant du Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu’à Montréal, avec des grands arrêts dans plusieurs autres villes de la province : c’est ça l’événement du 1000 KM.



Tous les détails sur l’édition 2017 du Grand défi Pierre Lavoie sont en ligne au www.legdpl.com.