Une quatrième édition pour le Skate-Augustin

La Maison des Jeunes de St-Augustin ainsi que ses partenaires sont fiers d’annoncer officiellement la quatrième édition de l’événement Skate-Augustin qui aura lieu, le 18 août 2017, sur le terrain du planchodrome au 8503 rue Saint-Jacques, Mirabel, QC J7N 2A3 (derrière l’aréna Jean-Laurin et la maison des jeunes de St-Augustin). En effet, la Maison des Jeunes de St-Augustin et les adolescents (de 12 à 17 ans) passionnés de ce sport organisent cette grande compétition avec enthousiasme.

Une programmation très complète et divertissante

L’ouverture du site de Skate-Augustin sera à partir de 14h00, l’accès est libre et gratuite à tous. Ensuite, les inscriptions se prendront dès 15h00 à 16h30 sur place, la catégorie C (débutant) est gratuite, la catégorie B (intermédiaire) et A (expert) sont au prix de 5,00$. L’équipe Deck Ring, professionnel en planche à roulette, fera des démonstrations prodigieuses dans le skate-park à 16h00, en terminant avec le tournoi de 17h00 à 20h00. Toute la population est invitée à venir à cet événement qui se déroulera dans une ambiance familiale puisqu’il y aura des jeux gonflables, casse-croûte, animation, prix de présence et participation.

De plus, un spectacle du Desbouleaux Fest, un événement organisé par un organisme partenaire, ‘’Le Projet DesBouleaux’’ sera offert gratuitement à tous les participants et les spectateurs présents à la compétition du Skate-Augustin.

Pour toutes demandes supplémentaires, veuillez communiquer avec Maxime Chiasson et Sara Tremblay-Goyer, intervenants de la Maison des Jeunes de St-Augustin au 450-475-7277 ou par courriel mdjstaugustin@videotron.ca