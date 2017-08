François Bissonnette remporte le championniat senior amateur de golf du Québec

Le championnat senior de golf du Québec se déroulait les 8,9 et 10 août dernier au club de golf Ki-8-EB de Trois-Rivières et c’est monsieur François Bissonnette du Club de golf Le Blainvillier qui a remporté le championnat et le précieux trophée. François a terminé la compétition de 3 jours avec un pointage cumulatif de 218 dont une ronde finale de 69 (-3). Il s’est ainsi mérité l’honneur de piloter l’équipe du Québec au championnat senior canadien qui se déroulera du 11 au 14 septembre au Club de golf de Kanawaki.

Monsieur Pierre Boulais, également du Blainvillier, a terminé la compétition au 13ième rang, s’est aussi mérité une place pour le championnat canadien.

Bonne chance à nos deux compétiteurs du Blainvillier pour le championnat canadien.