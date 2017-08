Courir pour Leucan 2017 au Parc du Domaine Vert de Mirabel

Leucan Laurentides-Lanaudière est fière de présenter Joannie Sanche, la présidente d’honneur de la 4e édition de sa course familiale, Courir pour Leucan. Joannie vit de ses deux passions, le sport et la médecine. Omnipraticienne dans la région, elle est également une jeune athlète ayant à son actif plusieurs réalisations, notamment 17 demi-marathons, 7 demi-Ironman, 10 marathons (dont le marathon de Boston en 2013) et 3 Ironman. Joannie a d’ailleurs terminé au 2e rang dans son groupe d'âge au demi-Ironman Mont-Tremblant en juin dernier.



« Le sport me permet de décrocher du rythme de travail trépidant à l'urgence et aux soins intensifs, comme médecin omnipraticienne à l'Hôpital de Sainte - Agathe, dans la merveilleuse région des Laurentides. Je suis vraiment enthousiaste de pouvoir m'impliquer avec Leucan, car le bien - être et la santé de nos petits patients de la région me tiennent énormément à cœur » nous a - t - elle confié .



Pour une 4e année, l’événement Courir pour Leucan aura lieu le samedi 30 septembre, au Parc du Domaine Vert de Mirabel. La particularité de cette course est que chaque participant se fixe un objectif physique et aussi un objectif monétaire en amassant des fonds pour aider Leucan à poursuivre sa mission. En plus des frais d’inscription de 25 $, la collecte de fonds minimale est de 50 $ pour les distances de 3 et 5 km, et de 135 $ pour les 10 et 20 km. Afin d’initier les jeunes à la philanthropie, une collecte de 5 $ est demandée aux enfants de 10 ans et moins pour la course de 1 km des petites coccinelles (frais d’inscription de 15 $). Le parcours de celle-ci sera complètement différent de l’an passé, plaisir garanti! Il n'y a pas d'âge minimum pour s'inscrire!



Un des objectifs est d’amasser des dons afin de financer la recherche clinique en oncologie pédiatrique et d’offrir différents services adaptés aux familles dont un enfant a reçu un diagnostic de cancer, entre autres, de l’aide financière, de la massothérapie, du soutien psychologique et un service de sensibilisation en milieu scolaire. En participant à Courir pour Leucan, vous posez un geste de solidarité envers les enfants atteints de cancer et leur famille, en leur démontrant qu’ils ne sont pas seuls au cours des différentes étapes de la maladie. Chaque kilomètre est un pas vers la santé.



Pour vous inscrire à la course ou faire un don à un participant, visitez www.courirpourleucan.com. Vous pouvez également joindre l’équipe de Joannie ou l’encourager sur sa page ici.