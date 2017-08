Une première au Québec : nouveaux terrains de baseball synthétiques à Blainville

Accompagnés de membres de l’Association du baseball mineur de Blainville et de jeunes joueurs de balle, le maire Richard Perreault et ses collègues du conseil municipal ont inauguré, hier, les nouveaux terrains de baseball synthétiques situés au parc Blainville.



« Ce complexe extérieur de baseball sur du gazon entièrement synthétique est une première au Québec, a déclaré le maire Richard Perreault. Blainville innove encore une fois avec de magnifiques terrains dont profiteront maintenant les joueurs de baseball de Blainville et une association en plein essor. Avec de tels équipements, il sera désormais plus facile de poser la candidature de Blainville pour la tenue de tournois ou de championnats régionaux ou provinciaux. Nous sommes résolus à faire de Blainville un modèle pour ses infrastructures sportives. Nous sommes vraiment très fiers de ces nouveaux aménagements! »



Terrains de catégories atome et pee-wee

Blainville se dote donc de deux terrains en gazon synthétique bordés par des allées qui procureront aux visiteurs une expérience des plus intéressantes. « Les joueurs jouiront de toutes les commodités alors que les spectateurs pourront voir les parties des estrades et même de l’arrière des clôtures. Ces terrains sont conçus pour y accueillir des joutes de catégories atome et pee-wee, mais également de niveaux moustique et bantam », a ajouté le président de la Commission des sports et loisirs, Serge Paquette.



Vers un terrain naturel de catégorie midget

De plus, la Ville amorcera sous peu les travaux de construction d’un terrain naturel de niveau midget, en lieu et place des deux terrains naturels existants. « Cette nouvelle surface permettra à nos joueurs de catégorie midget de profiter de nouveaux espaces pour développer leurs habiletés, en plus de nous donner l’occasion de recevoir à Blainville des compétitions nationales et internationales dans un sport qui regagne en popularité », a commenté le vice-président de la Commission des sports et loisirs, Alexandre Poce.



Le maire Richard Perreault a tenu à remercier l’Association du baseball mineur de Blainville et son président, Gaétan Dubois, pour leur patience. « Depuis le temps que nous parlions de ce projet, c’est maintenant chose faite! Comme nous l’avions annoncé en septembre 2015, le parc Blainville fait place à un vaste complexe de baseball qui fera l’envie de nombreuses municipalités. Notre administration est déterminée à offrir à nos joueuses et à nos joueurs des infrastructures de qualité », a-t-il conclu.



Ce projet a été réalisé grâce à la contribution de professionnels tels que Lavallée et Frères (1959) ltée, Les Surfaces sécuritaires Carpell inc., Karyne Architecte Paysagiste et Groupe ABS.