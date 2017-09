Une vingtaine d’athlètes sont honorés au premier gala Méritas sportif de Mirabel

Des athlètes mirabellois étaient convoqués au tout premier gala Méritas sportif organisé par la Ville de Mirabel, le vendredi 15 septembre dernier, au centre culturel du Domaine-Vert Nord, alors qu’on y décernait une vingtaine de bourses.



« Nous avons décidé de créer ce tout nouvel événement afin de reconnaître et d’honorer les athlètes et les équipes de la grande famille sportive de Mirabel qui ont réalisé une performance exceptionnelle peu importe le niveau de compétition que ce soit au niveau local, régional, provincial, national ou international », indique le maire de Mirabel, M. Jean Bouchard.



Au total, plus d’une quarantaine de dossiers répartis dans sept catégories ont été soumis au comité de sélection.



Athlètes de 8 à 12 ans

C’est ainsi que dans la catégorie Athlètes de 8 à 12 ans, la première place est allée à Julianne Boisvert, membre du Club de plongeon L’Envol qui, entre autres, a été nommée finaliste comme plongeuse de l’année au Gala Plongeon Québec 2016 et meilleure plongeuse de la compétition Dragon Pointe-Claire 2017, catégorie 12 à 13 ans.



Athlètes de 13 à 17 ans

Dans la catégorie Athlètes de 13 à 17 ans, c’est Zachary Zangao qui a décroché la première place. Le jeune athlète, membre du FC Challenger U12-MAAM a marqué, par exemple, l’an dernier non moins de 50 buts en saison régulière alors que le second marqueur de la ligne en avait marqué 28.



Athlètes de 18 ans et plus

La première place est allée au Judoka Martin Vallières dans la catégorie Athlètes de 18 ans et plus. M. Vallières fait partie du Club de judo Kyo Shido Kan et s’est classé deuxième au Championnats du monde à Malte, en Europe, en 2016, puis deuxième au Championnats canadiens, à Calgary, en 2017. Il a aussi été triple médaillé à la compétition internationale AM-CAN Judo Challenge, à Buffalo.



Athètes-Élite

Dans la catégorie Athlètes-Élite, c’est Francis Martin qui a remporté la première place et la bourse de 500 $. Depuis 2014, M. Martin est devenu athlète d’élite en triathlon et a participé à de nombreux triathlons à travers le monde. Lors du récent Ironman au Mont-Tremblant, il s’est qualifié pour les Championnats du monde Ironman 70,3 qui ont lieu en Australie, en septembre 2016.



Équipe sportive de l’année

Dans la catégorie Équipe sportive de l’année, les honneurs sont allés à l’équipe de hockey Les Concordes Pee-Wee BB qui se sont notamment démarqués sur le plan de l’entraînement et de l’effort, ce qui leur a permis de terminer au premier rang de la saison régulière avec une fiche de 24-3-1 pour un différentiel de 154 buts pour et de 49 buts contre. L’équipe a aussi été championne de la saison de la Ligne intercités Laurentides-Lanaudière, les champions des séries éliminatoires et les champions des Championnats régionaux.



Athlètes – Sport et études au secondaire

Dans la catégorie Athlètes - Sport et études au secondaire, c’est Nicolas Martineau qui s’est démarqué et qui a décroché la première place. Membre du Club de ski acrobatique du Mont-Gabriel, Nicolas a obtenu depuis le début de sa carrière sportive non moins de 10 médailles au niveau régional et 5 au niveau provincial. En 2016, il a également obtenu le titre de champion régional des bosses toutes catégories confondues et a remporté le trophée du meilleur athlète des Laurentides alors qu’il n’avait que 14 ans.



Athlètes - Sport et études au cégep ou à l’université

Finalement, dans la catégorie Sport et études au cégep ou à l’université, la bourse a été décernée à Katherine Gravel-Coursol qui pratique le golf de niveau Élite au sein du Club Le Blainvillier, l’été, de même qu’au Kansas State University, pendant ses études l’hiver. La jeune golfeuse a obtenu le troisième ordre de Mérite amateur féminin québécois, en 2016-2017, et le 17e ordre de Mérite amateur féminin canadien.



En terminant, précisons que des bourses de 500 $, 300 $ et 200 $ étaient respectivement décernées à la première, deuxième et troisième place.



Sur la photo:

Dans l’ordre habituel, accompagnés du maire de Mirabel, M. Jean Bouchard, les gagnants des premier prix : Mme Gravel-Coursol (mère de Katherine Gravel-Coursol), dans la catégorie Sport et études au cégep ou à l’université; Nicolas Martineau, dans la catégorie Sport et études au secondaire; Julianne Boisvert, dans la catégorie Athlètes de 8 à 12 ans; Martin Vallières, dans la catégorie Athlètes de 18 ans et plus; Zachary Zangao, dans la catégorie Athlètes de 13 à 17 ans; Francis Martin, dans la catégorie Athlètes–Élite; Marie-Ève Lainesse, de l’Association de hockey mineur de Mirabel, qui acceptait le prix pour les Concordes de Mirabel Pee-Wee BB.