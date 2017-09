Une nouvelle avenue est explorée pour la construction d’un aréna à Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse annonce qu’elle élabore un nouveau projet pour la construction d’un aréna sur son territoire. Pour ce faire, elle a notamment sollicité l’engagement du Collège Lionel-Groulx et de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles. Elle sollicitera également d'autres partenaires du milieu afin de réaliser ce projet à des coûts approchant les coûts acquittés par la Ville actuellement. Le modèle préconisé mettra de l’avant une gestion innovante et optimale, notamment en matière d'efficacité énergétique.

Ce projet prévoit la construction d’un nouvel aréna contenant une glace sur le même terrain où est situé l’aréna actuel. Ce terrain appartenant au Collège Lionel-Groulx ferait l’objet d’une entente avec la Ville par le biais d’un bail emphytéotique, dont les critères restent à déterminer. « Les Thérésiennes et les Thérésiens souhaitent bénéficier d’un aréna situé près de chez eux. Après avoir exploré l’avenue de la vente du terrain de baseball Saint-Louis, nous avons continué de travailler sur ce dossier avec des partenaires du milieu, et nous sommes heureux de proposer une alternative à coût raisonnable pour les contribuables », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

La Ville a donné un mandat à une firme d’architectes pour connaître les modalités de conception et de construction d’une telle infrastructure sportive. Ainsi, elle sera en mesure de déposer une demande de subvention gouvernementale entre autres dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV au printemps 2018. La Ville peut d’ailleurs compter sur l’appui du député fédéral Ramez Ayoub et de la Ministre Christine Saint-Pierre dans ce projet.

Pour la saison 2017-2018, les Thérésiens et les organismes pourront continuer d’utiliser l’aréna du Collège Lionel-Groulx. Toutefois, rappelons que sa démolition est prévue au plus tard à l’automne 2018. Or, pendant la période requise pour mener à terme un projet de construction d’un aréna à Sainte-Thérèse, les citoyens pourront bénéficier de l’entente leur permettant de fréquenter l’aréna de Boisbriand pour les périodes hivernales 2018-2019 et 2019--2020.

« Le conseil municipal s’est penché avec sérieux sur les options possibles et souhaitables pour la population thérésienne dans ce dossier. Un aréna chez nous encourage les saines habitudes de vie pour nos jeunes, nos familles et nos aînés, et a un impact direct sur la qualité de vie de notre communauté. Les associations de hockey et de patinage artistique seront également consultées dans le processus. La Ville s’engage à informer la population des étapes à suivre dans cet important projet émanant directement de notre beau milieu », a conclu la mairesse Sylvie Surprenant.