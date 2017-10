Partenariat régional pour un nouvel aréna à Sainte-Thérèse

Le Collège Lionel-Groulx travaille à trouver une solution dans une optique de partenariat régional pour remplacer l’aréna qui arrive à sa fin de vie. Après avoir accueilli des patineurs pendant cinquante années, elle devra être démolie d’ici l’automne 2018.



Des discussions ont cours depuis plus de quatre ans avec divers intervenants régionaux, en particulier avec la Ville de Sainte-Thérèse, pour trouver une solution de remplacement qui permettra d’offrir un service de qualité à des coûts raisonnables. Le projet est élaboré dans une dynamique d’ouverture et de collaboration avec les différentes villes de la région.



Le Collège Lionel-Groulx est à mettre en place des solutions intérimaires pour les usagers de la glace intérieure pendant la transition. Les détails de ce plan seront confirmés dans les prochaines semaines.



Selon Monsieur Michel-Louis Beauchamp, directeur général, « Nous saluons la nouvelle avenue de la Ville de Sainte-Thérèse de se doter d’un aréna. Le Collège a été présent ces dernières années comme partenaire régional dans la recherche de solutions et le demeure. »