L’ARS Laurentides est fière d’annoncer les résultats de l’édition 2017 des jeux techniques régionaux qui avait lieu le 30 septembre dernier.

Plus de 60 joueurs et joueuses sélectionnés parmi les meilleurs à travers 17 clubs de la Region des Laurentides ont démontré leurs habiletés techniques dans 5 épreuves distinctes: jonglerie, conduite de balle, dribble, passe et tir.

Félicitations à Gabriel Selim U12AA couronné Champion Régional .

Bravo pour ton efforts et ta détermination!