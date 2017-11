La période de pré-inscription du 25 heures de hockey est officiellement ouverte !

C’est avec grand plaisir que Leucan Laurentides-Lanaudiere annonce le retour de l’événement Le 25 heures de hockey; un événement sportif dont les profits seront remis à des organismes offrant des services aux enfants, dont Leucan Laurentides-Lanaudiere. Pour une 9e saison, les activités s’échelonneront sur un week-end, soit les 9,10 et 11 mars 2018, au Centre d’excellence Sports Rousseau à Boisbriand.



Événement à ne pas manquer pour les amateurs de hockey

L’événement Le 25 heures de hockey est un rendez-vous apprécié des sportifs et du public. Plusieurs activités auront lieu pendant le week-end, dont un grand tirage de plusieurs prix à gagner. Plus de détails se trouvent sur le site Internet de l’événement www.25heures.com.



Quand hockey rime avec coco rasé !

Cette année, vous pourrez participer à notre Défi têtes rasées Leucan, présenté par PROXIM, le vendredi 9 mars de 18h00 à 21h00, dans le cadre du match de saison régulière de l’Armada de Blainville-Boisbriand.



Le Défi têtes rasées Leucan est une activité de financement majeure qui mobilise la communauté dans un élan de solidarité afin d’offrir des services aux familles d’enfants atteints de cancer. C’est aussi un geste de soutien envers les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par la perte des cheveux.



Il est déjà possible pour les participants de s’inscrire via notre site internet ou en cliquant ici : Pré-inscription 25 heures de hockey . En vous inscrivant au Défi têtes rasées Leucan, vous obtiendrez automatiquement une paire de billets pour assister au match de l’Armada présenté le 9 mars 2018.



Vos dons en action pour les enfants malades et leur famille de la région

C’est dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie, que Leucan est une alliée fidèle de centaines de membres de la région touchés par le cancer pédiatrique. Grâce à une équipe qualifiée ayant développé une expertise de pointe dans le domaine, l'Association peut offrir une panoplie de services distinctifs et adaptés aux besoins de chaque famille, tels que de l’aide financière d’appoint, de l’accompagnement et du soutien affectif, des activités sociorécréatives, de la massothérapie à l’hôpital et à la maison, un service de sensibilisation scolaire et un service de fin de vie et de suivi de deuil. Leucan est aussi le principal bailleur de fonds de la recherche clinique. En 40 ans, le taux de guérison est passé de 15 % à plus de 82 %.



Pour toute information supplémentaire concernant l’implication de Leucan lors de cet événement, les gens peuvent communiquer avec Cynthia Floccari, chargée de projets au développement philanthropique pour Leucan Laurentides-Lanaudiere, au 450 437-2090, poste 3229 ou à cynthia.floccari@leucan.qc.ca.



Leucan Laurentides-Lanaudiere remercie le comité organisateur de l’événement. Grâce à des organisations généreuses, telle le 25 heures de hockey, Leucan peut poursuivre sa mission et assurer la pérennité de ses services.



À propos de Le 25 heures de hockey

« Notre formation, composée de 4 lignes, joue 25 heures de hockey sans arrêt contre 25 équipes différentes. Tous les joueurs de la formation doivent affronter chacun des 25 adversaires. Nous avons l’opportunité de jouer contre des équipes masculines et féminines de tous âges et de tous les calibres. Le 25 heures de hockey provient d’un défi lancé en 2008 et depuis, 187 000 $ ont été remis aux organismes venant en aide aux enfants. L’objectif ultime est de permettre à nos vraies étoiles, les enfants, de recevoir les dons amassés afin de leur procurer une meilleure qualité de vie. » - Tiré du site Web . www.25heures.com