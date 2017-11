Le Collège Lionel-Groulx et le Cégep de Sherbrooke, grands champions au championnat canadien de cross-country!

Le Québec a fait bonne figure cette année grâce à l’équipe féminine des Nordiques du Collège Lionel-Groulx et la formation masculine des Volontaires du Cégep de Sherbrooke qui ont été couronnées, le 11 novembre, des grands honneurs du Championnat canadien de cross-country collégial de l’Association canadienne du sport collégial (ACSC).

Déjà fier d’accueillir une épreuve sportive d’envergure nationale, le Collège Lionel-Groulx se sent d’autant plus glorieux avec la victoire de l’équipe féminine des Nordiques. Après avoir gagné la première place aux championnats de conférence sud-ouest et provincial, les athlètes féminines de Sainte-Thérèse ne visaient rien de moins que de répéter l’expérience à cette quatrième participation aux championnats canadiens. Malgré le froid, chose due, chose faite. Les filles ont terminé au premier rang devant 19 autres formations foulant le parcours de cross-country du Parc équestre de Blainville.

« Ce championnat s’est avéré une expérience inoubliable, soutient Olivier Gabriel Lavoie, entraîneur-chef de l’équipe de cross-country des Nordiques du Collège Lionel-Groulx. Jade Bérubé, la capitaine, a terminé sa carrière d’athlète collégiale avec une magnifique course menant son équipe vers la première place nationale. Il s’agit d’une victoire d’équipe où chacune des coureuses a rempli son rôle avec brio. » En effet, Jade a une fois de plus brillé de mille feux sur les sentiers. La jeune femme de 20 ans a pris le deuxième rang à la distance de 6 km, avec un temps plus rapide qu’au championnat provincial de 21 : 56.2. Elle a été précédée par Veronika Fagan du campus Okanagan de l’Université de la Colombie-Britannique et suivi par Sophia Nowicki de Lethbridge College.

La Nordique a ainsi mené son équipe à la médaille d’or, appuyée de ses coéquipières, Marianne Gagnon (13e) et Frédérique Cyr-Deschênes (19e). Il s’agit du deuxième titre national pour l’équipe féminine des Nordiques.

Champions masculins

Chez les garçons, le podium d’équipe a été remporté par les Volontaires du Cégep de Sherbrooke, les Falcons de Fanshawe College et les Trojans du Southern Alberta Institute of Technology (SAIT). L’athlète le plus rapide est Matthew Travaglini des Trojans. Il a couru la distance de 8 km en un temps de 24 :18.1, devant Perry MacKinnon du Cégep de Sherbrooke et son coéquipier albertain, Jacques Saayman.

Quant à l’équipe masculine des Nordiques, elle a réussi son pari de terminer parmi les dix premières positions, avec un septième rang. « J’en sors entièrement satisfait avec les deux objectifs ambitieux atteints, confirme l’entraîneur des Nordiques. Les gars ont démontré qu’ils seraient à surveiller dans les années à venir avec une course gérée de manière impeccable. »

« Organiser cet événement a demandé beaucoup de travail, mais c’était valorisant, fait savoir Jean-Philippe Hurteau, conseiller à la vie étudiante. C’était un défi d’organisation stimulant et le fruit d’un travail d’équipe hors pair grâce à l’engagement de partenaires, de bénévoles, d’employés du Collège de tous les corps d’emploi et de gens du CSSS de Thérèse-De Blainville. »

Le Championnat canadien de cross-country collégial a accueilli 41 équipes représentant 38 collèges provenant des quatre coins du Canada. Près de 300 athlètes se sont mesurés à la course.

Banquet de clôture

Pour souligner les efforts investis par les étudiants-athlètes, plusieurs récompenses ont été remises lors de la cérémonie de clôture afin de reconnaître leur détermination, leur persévérance et leur ardeur. Le coup d’envoi de la soirée a été donné par la chanteuse et coureuse des Nordiques, Frédérique Cyr-Deschênes, qui a interprété l'hymne national. Médailles, bannières, trophées ont ensuite été octroyés au Sheraton de Laval. Les athlètes s’étant les mieux illustrés ont également reçu le titre d’athlètes pancanadiens.

« Nous sommes heureux du déroulement du championnat. Les athlètes ont été accueillis à bras ouverts et ont pu se concentrer sur leurs performances comme il se doit. Nous sommes très fiers de tous les jeunes ainsi que du sérieux qu’ils mettent à leur discipline », indique Rodney Wilson, responsable des communications et événements pour l’ACSC.



