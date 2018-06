Le Championnat canadien de baseball frappera fort du 2 au 11 août

Diamond Baseball LL accueillera le Championnat canadien de baseball Petite Ligue du jeudi 2 août au samedi 11 août 2018, sur un magnifique terrain entièrement aménagé pour l’occasion, situé à l’intersection du boulevard de Versailles et de la rue de Chaumont, à Mirabel. Parents, amis et amateurs de baseball des meilleurs joueurs canadiens de 11-12 ans sont invités en grand nombre à encourager cette relève de haut calibre.

Cet événement célébrera son 71e anniversaire cette année. L’équipe gagnante se rendra aux Séries mondiales Petite Ligue à Williamsport, en Pennsylvanie.



« C’est le rêve de tout garçon, passionné de baseball, d’atteindre ce niveau et de participer à cet événement mondial», lance avec fierté Benoit Blais, président de Diamond Baseball LL. Ce rassemblement sportif représente le point déterminant avant le plus important championnat.

Diamond Baseball LL a mis sur pied un plan riche en activités, en attraits et en installations afin de divertir les spectateurs et amateurs de baseball de partout.

« Accueillir un tel championnat chez nous est une fierté, mais il s’agit également d’une occasion bénéfique pour divers organismes, entreprises, marques et marchands qui décideront de s’y associer et de s’y afficher, » ajoute le président de Diamond Baseball LL, Daniel Proulx (connu aussi à titre de propriétaire du club de golf des Quatre Domaines).

« La Ville de Mirabel est heureuse d’accueillir le Championnat canadien de baseball qui regroupera quelque 110 joueurs accompagnés de leurs parents et amis provenant des quatre coins du Canada. Cet événement sportif d’envergure contribuera non seulement au rayonnement de Mirabel, mais aussi à celui de jeunes joueurs de 11 et 12 ans qui, en participant à ce championnat, réalisent en quelque sorte leur rêve », lance avec enthousiasme le maire de Mirabel, M. Jean Bouchard.



Engouement pour le baseball

Depuis plusieurs années, le soccer avait la cote, mais voilà que l’engouement pour le baseball reprend de la vigueur. Cette popularité s’explique notamment par le succès des Blue Jays. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de parents qui ont joué quand ils étaient jeunes et que maintenant ils font jouer leurs jeunes. Le baseball permet de développer toutes sortes d’aptitudes, comme l’esprit d’équipe, mais c’est surtout pour les jeunes une manière de s’amuser. C’est agréable aussi de s’enrichir des notions de différents sports, l’hiver, le hockey et l’été, pourquoi pas le baseball.



Pour en savoir plus sur Diamond Baseball LL

Jouer avec les Diamond, c'est être entouré de coéquipiers et coéquipières qui sont d'une humeur contagieuse. C'est avoir des entraîneurs qui aideront chacun et chacune à développer son plein potentiel de baseball. Diamond Baseball LL. qui en est à troisième année d’existence connait une croissance exceptionnelle. Ce projet vise à fournir un encadrement de pointe bénéfique aux jeunes athlètes; afin de leur assurer un niveau de développement soutenu et continu dans leur cheminement sportif.

Diamond Baseball LL, a comme but d'uniformiser l'entraînement et l'enseignement pour tous les joueurs de notre structure. La façon d'atteindre cet objectif clé visé, est de leur offrir un encadrement de premier plan dans un cadre de référence à la fois amusant, structurant et exigeant, ce qui signifie, une approche axée sur la passion, la patience et la persévérance.



Bénévoles recherchés

Avis à tous les parents et amis du baseball, l’organisation recherche des bénévoles pour l’événement au mois d’août. Il suffit de communiquer avec le président Benoit Blais au 514 833-4445.