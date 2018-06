Participez à la huitième édition du tournoi de tennis de Lorraine

Les amateurs de tennis âgés de 18 ans et plus, de niveaux Intermédiaire et Avancé, sont invités à participer au Tournoi de tennis de Lorraine, qui aura lieu le 14 juillet prochain au parc Albert-Clément.

Les joueurs qui tenteront de décrocher les grands honneurs de cette compétition amicale disputeront au minimum trois pro sets au cours de la journée. Le tarif, par participant, est de 10 $ pour un résident de Lorraine et de 15 $ pour un non-résident. Cinq catégories de compétition sont offertes :

• Simple homme A (Avancé)

• Simple homme B (Intermédiaire)

• Simple femme (Inter-Avancé)

• Double mixte A (Avancé)

• Double mixte B (Intermédiaire)

« J’invite les joueurs de tennis de Lorraine et des villes voisines à s’inscrire à notre tournoi qui donne lieu chaque année à de belles performances, parfois même, digne des grands challenges. Bonne chance à tous les joueurs », s’exclame le maire de Lorraine Jean Comtois.

Ce tournoi ouvert à tous, est organisé par la Ville de Lorraine, en collaboration avec la Ville de Bois-des-Filion et l’École de tennis Quarante-zéro.

Inscrivez-vous d’ici le 8 juillet à loisirs@ville.lorraine.qc.ca ou au 450 621-8550, poste 275. En cas de pluie, l’événement sera remis au lendemain.