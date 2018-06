Le judoka Norbert Andras fait honneur à sa ville

Évoluant au club de judo Métropolitain, Norbert Andras, judoka de 14 ans de Blainville, a remporté haut la main une médaille d’or aux Championnats Nationaux ouverts de judo qui se sont déroulés le mois dernier à Calgary, Alberta.

Pour sa première compétition nationale, il estime que les combats qu’il avait livrés ont été difficiles, car le niveau des adversaires était assez élevé. « La finale était difficile face un adversaire fort, mais j’ai réussi à prendre le dessus et c’était ça le plus important pour moi », explique-t-il avant de souligner que cette compétition lui a permis surtout de se mesurer aux meilleurs judokas du pays.

Le judoka de Blainville qui a déjà pratiqué de la gymnastique avant de découvrir le judo a de la passion pour ce dernier et compte aller le plus loin possible dans cette discipline. « J’aime le judo, car je m’y retrouve et surtout j’aime faire de la compétition. Je pense avoir les capacités et compétences nécessaires pour participer un jour aux jeux olympiques. Il me reste juste à travailler très fort pour y arriver. Mon encadrement que je remercie au passage, croit en mon potentiel et m’encourage à aller de l’avant. »

Son objectif à court terme est de bien préparer la coupe de Canada qui se tiendra le 29 juin au complexe Claude Robillard de Montréal. « Je m’entraîne régulièrement pour être toujours meilleur », conclue-t-il.

Pour José Arandi, entraineur en chef du club, Norbert a un énorme potentiel : « C’est un athlète qui se développe tranquillement et à un très bon rythme selon ses capacités. Sociable, jovial et toujours souriant, il sait se donner à fond et fournir l’effort requis pour exceller. Lors du championnat canadien, il a bien su gérer chaque combat à sa juste valeur. »

Et d’ajouter : « À son âge, il se profile comme un de nos meilleurs athlètes du club. Confiant, concentré et désireux de se frayer une place pour devenir membre de l’élite canadienne de judo. Dans ses rêves, il vise les olympiques. ».