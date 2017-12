Que faire à Blainville durant le temps des Fêtes?

Ce ne sont pas les activités qui manquent à Blainville durant le temps des Fêtes. Un vaste choix s’offre en effet aux petits et grands, dont du badminton, une exposition spéciale à la Galerie d’art (Mission Noël), du bain libre au Centre récréoaquatique, du patinage et de la glissade.



Dès que le temps le permettra, les familles pourront profiter de la pente à glisser au Parc équestre*, qui comptera encore cette année trois corridors d’une hauteur de 8 mètres et d’une longueur de 30 mètres. Elles n’auront qu’à apporter leurs traîneaux pour faire quelques descentes.



Les amateurs de patinage pourront pour leur part se donner rendez-vous à l’aréna de Blainville ou au parc Maurice-Tessier (situé au 943, rue de la Mairie), puisqu’un anneau de glace de 400 mètres sera aménagé sur la piste d’athlétisme. Dès le 15 décembre (si le temps le permet), des patinoires extérieures seront aussi mises à la disposition des patineurs (hockeyeurs) dans quinze parcs municipaux, soit Blainville, Chante-Bois, d’Alençon, d’Amos, des Bolivars, des Chanterelles, des Hirondelles, des Mélèzes, Dubreuil, Fontainebleau, Henri-Dunant, Jacques-Viger, Marc-Aurèle-Fortin, Maurice-Tessier et Pedro-Da Silva.

Ligne information patinoire : 450 434-5206, poste 5960.



Activités spéciales

Le Cosmodôme atterrit à Blainville! Les familles sont invitées à venir découvrir l’exposition Mission Noël et à participer aux deux dernières animations spéciales, qui seront offertes les 16 et 17 décembre, de 10 h à 17 h.



Par ailleurs, la bibliothèque Paul-Mercier invite les familles à venir regarder des films durant le temps des Fêtes, dès 14 h, dans la salle François-Cantin. Elles pourront également profiter de plusieurs services, dont les écrans de nouvelles, les postes de visionnement et les postes informatiques.



Enfin, des activités attendront les jeunes de 11 à 15 ans dans les installations ludiques de La Zone, dont un party de Noël gratuit le 15 décembre, de 18 h à 22 h.



Consultez le cahier Que faire pendant le temps des Fêtes? (à blainville.ca) pour avoir tous les renseignements.



* Une erreur s’est glissée dans le cahier Que faire pendant le temps des Fêtes? distribué aux Blainvillois les 1er et 2 décembre. La pente à glisser sera située au Parc équestre et non au parc Blainville.